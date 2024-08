El drama de Bordalás: ¡Solo once inscritos y vuela sin delanteros a Bilbao!

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su equipo estará condicionado al inicio del curso "por la falta de efectivos" y apuntó que espera que antes de que se cierre el mercado de verano su club consiga refuerzos.

A poco más de 24 horas para su estreno en la Liga EA Sports (en San Mamés frente al Athletic), el Getafe sólo tiene a once jugadores inscritos. Además, las noticias sobre posibles salidas de nombres importantes como las de Gastón Álvarez, Djené Dakonam o Borja Mayoral, inundan los medios. Bordalás, mientras, espera que se solucionen esos problemas e invoca al trabajo de sus jugadores para conseguir resultados.

"La pretemporada está un poco condicionada por la falta de efectivos. Ahora mismo estamos centrados en el primer partido del campeonato, el primero de la jornada. Estamos centrados en afrontar el partido con la máxima ilusión, con optimismo. Sabemos que va ser complicado ante un gran rival como el Athletic. Pero muy motivados por las ganas que siempre ha demostrado", dijo.

"Como he dicho, estamos un poco condicionados por la falta de efectivos. Va a ser una temporada muy dura y exigente. Los equipos cada año intentan mejorar. Hay plantillas que han hecho cambios, otras únicamente han hecho unos retoques. Nosotros, por diferentes motivos, pues no. Pero todavía queda mercado y hay que ser optimistas. El club sabe las necesidades que tiene el equipo y confiemos que al final lleguen esos jugadores para completar con garantías un año tremendamente complicado", concretó.

Bordalás concretó con algunos jugadores y su futuro. Por ejemplo, con Borja Mayoral, sin minutos esta pretemporada porque aún se recupera de una lesión. El técnico del conjunto madrileño, dijo que él y su cuerpo técnico cuentan con su delantero.

"Es un jugador muy importante del Getafe. En estos momentos es jugador del Getafe, estamos cuidándole al máximo. Ha pasado por quirófano, lleva meses apartado del grupo y ya está entrenando bastante bien. Lo estamos cuidando para cuando regrese lo haga en las mejores condiciones porque es importantísimo", indicó.

"Ahora mismo, sería precipitado su vuelta porque todo requiere un proceso y a Mayoral le falta muy poco. No podemos después de tantos meses precipitarnos por el hecho de que estamos sin delantero. Sería cometer un grave error. Le queda muy poquito y confiemos en que esté lo antes posible porque es un jugador importantísimo. Marcó prácticamente el 90 por ciento de los goles el año pasado y es determinante. Estamos cuidándole para cuando vuelva lo haga al cien por cien", agregó.

También habló sobre el futuro de Djené Dakonam, que podría acabar en el fútbol de Arabia Saudí: "La verdad, no sé la oferta, pero sé que el jugador pertenece al Getafe y no es un tema que me corresponda a mí afrontar. He hablado con Djené, está bien, está centrado para jugar y va a estar con el equipo sin ninguna duda. No sé al final lo que hará el club y el jugador, pero mañana estará sin ninguna duda", comentó.

Sobre el número de jugadores inscritos, apenas once, y el problema que puede tener el Getafe con eso para enfrentarse al Athletic, declaró que no es un "tema" que le "corresponde" a él, y dejó claro que su club está trabajando duro para que todo se resuelva.

"Esto ha pasado temporadas atrás y finalmente el club podrá inscribir a los jugadores, no tengo ninguna duda. Todos sabemos la situación pero estamos tranquilos, pensamos solo en el trabajo. La preparación ha estado condicionada por la falta de efectivos. No es momento de lamentarse, es momento de mirar al frente y ser optimistas".

Respecto a uno de sus fichajes, el centrocampista nigeriano Chrisantus Uche, señaló que está contento con su rendimiento este verano y desveló que el ex jugador del Ceuta que fue una petición personal que le hizo a su presidente en invierno.

"Ha venido con mucha ilusión y pensamos que tiene mucho potencial. Pero la temporada te pone en tu sitio cuando empiece el campeonato. Ahora sabremos el nivel que puede darnos. Tenemos mucha confianza en él, tiene una actitud muy buena y sus compañeros le ayudan mucho en la integración. A ver mañana, pero estamos muy contentos con todos los jugadores".

Por último, tuvo buenas palabras para su rival, el Athletic: Tenemos que afrontar el partido con la máxima ilusión en un escenario espectacular como San Mamés y contra un equipo que ha crecido mucho en las últimas temporadas con un gran trabajo desde hace años del que ahora recogen sus frutos".