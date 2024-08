Rafa Benítez habla de su breve paso por el Celta

Rafa Benítez tiene una visión particular sobre su fallido paso por el banquillo de Balaídos. O al menos eso pone de relieve en público. Sea por convicción, sea por estrategia de relaciones públicas, la autocrítica no cabe en su relato sobre su breve etapa al frente del Celta. Lo ha vuelto a demostrar en las últimas horas, en una intervención en el programa ‘Stick to Football’ de la televisión inglesa SkyBet. «Están haciendo ahora exactamente lo que les dije.

Si ves los jugadores de los que se están deshaciendo, son los que les dije, pero lo están haciendo con otro entrenador», afirma durante una larga y distendida charla con los exfutbolistas Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher, Jill Scott e Ian Wright. El entrenador, que apunta que en el Inter de Milán le ocurrió lo mismo, atribuye ese comportamiento de la dirección del Celta a que en su momento «no querían reconocer» que él tenía razón y que confiaron más en los futbolistas que trasladaban a los despachos su malestar.

«Me decían que los jugadores no estaban contentos. Claro, ya sabes que si un jugador no juega no está feliz, porque traje a alguien que es mejor, y entonces le va al presidente a ‘blablabla’. Esa es la realidad». Su intención es volver a la Premier, pero con un proyecto que le convenza.