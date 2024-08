El Rayo celebra su centenario con el fichaje de James: la estrella que le hará avanzar otros cien años

James Rodríguez (Cucuta, 1991) ya es nuevo jugador del Rayo, que ha hecho oficial uno de los grandes movimientos del mercado de verano. El equipo que preside Raúl Martín Presa celebra su centenario y ha querido poner la guinda del pastel con la llegada del excampeón de Europa con el Real Madrid. Un futbolista de 33 años que acaba de ser nombrado mejor jugador de la Copa América con Colombia, subcampeona tras caer en la final contra la Argentina de Leo Messi.

Un movimiento pare modernizar el Rayo

El esfuerzo económico del equipo de la franja, que le convertirá en el mejor pagado de su historia, y el regreso a la capital española, han sido las palancas que han decantado la decisión de un futbolista que tenía ofertas en Arabia Saudí y EEUU. Para el Rayo, este movimiento supone un salto adelante en todas las facetas.

No solo en las del juego que aportará un jugador que vive una segunda juventud. También será un reto en el marketing asociado que trae el futbolista, cuya influencia solo se aproxima a la llegada en su día de Falcao. El conjunto madrileño es el único club de toda Primera División que no posee venta electrónica de entradas y su tienda o estrategia de 'merchandising' está lejos de los punteros de la categoría. Esta temporada ha corregido el hecho de ser el último que lanza su camiseta oficial, aprovechando la efeméride.

Para aprovechar la llegada de James, el equipo del sur del Madrid deberá dar impulso en estas facetas. El mediapunta llega libre a Vallecas después de rescindir su contrato con el Sao Paulo, donde, a diferencia de su papel con Colombia, no dio el rendimiento esperado. Antes de la Copa América, apenas había disputado cinco minutos en los últimos meses con el club brasileño, al que llegó también después de desvincularse del Olympiacos. Su salida de Grecia fue tumultuosa, acusado de bajo rendimiento.

Salidas conflictivas de Olympiacos y Sao Paulo

“Yo nunca fui a sitios nocturnos. Y si hubiera ido, ¿por qué no lo iba a decir? No tengo problema. Cualquier persona o cualquier hombre puede ir a ese tipo de sitios. No digo que nunca he ido porque sí lo he hecho. Pero en Grecia no fui”, aseguraba el volante, al que el fútbol daba por perdido antes de la Copa América. Tal y como sucedió en otros clubes como el Real Madrid, Bayern de Múnich o Everton, el colombiano ha rendido más con su equipo nacional. En el recuerdo todavía permanece su actuación en el Mundial de 2014, la cual hizo que el conjunto blanco apostase por su fichaje. Pagó 75 millones al Mónaco que solo vio compensados parcialmente.

El fin de su etapa en el Sao Paulo tampoco ha estado exento de polémica, con un continuo tira y afloja público. "Para que juegue en Sao Paulo tiene que rendir en los entrenamientos y ser elegido por el entrenador. Si no hay ese contacto, él tiene contrato con el club. Tendría que venir alguien con una propuesta o tendrá que luchar por ganarse una posición. No hay otras opciones", le desafió Julio Casares, presidente del club brasileño, durante la Copa América. La relación terminó por quebrar.

James dejó un mal sabor de boca en la entidad paulista. Apenas disputó 22 encuentros, en los que anotó dos goles y otras tantas asistencias. Fue mayor el número de incidentes. Desde la dirección del club brasileño se lamentaron de su fichaje al ver que después de los parones con Colombia solía tener molestias. Esto le hizo perderse torneos importantes como la final de Copa de Brasil frente a Flamengo. Su fallo en la tanda de penaltis en la Copa Sudamericana que supuso la eliminación del segundo torneo en importancia de Latinoamérica anticipaba su salida de una de las entidades más laureadas del país.

James Rodríguez aterrizó hace unos días en Madrid en lo que muchos medios entendieron como una evidencia par certificar su firma por el Rayo. Sin embargo, la situación era más compleja. El estado económico del club y las exigencias del colombiano provocaban que hubiera un distanciamiento.

En un primer momento, el Rayo presentó una oferta con una ficha de 1,3 millones de euros por temporada, lejos de los 2 ‘kilos’ que cobraba en su anterior club, el Sao Paulo brasileño. Oferta que no convenció al jugador. Presa ha tenido que involucrar a todos los estamentos, desde patrocinadores a consejeros, para conseguir una incorporación que es un golpe de efecto mediático.

Su fichaje provocó un cisma en el fútbol del sur de Madrid, porque el Getafe fue otro de los candidatos que aspiró a su fichaje. Ángel Torres, presidente de la entidad azulona, reconoció el pasado fin de semana, en el derbi que le enfrentó al Rayo, que James había sido ofrecido al conjunto getafense. La operación fracasó, según Torres, porque "el jugador no era lo que quería José Bordalás". El técnico negó la mayor en la rueda de prensa posterior al partido.

James y Falcao, la dupla colombiana que se reencuentra

James está llamado a ser el faro del Rayo en una temporada 2024/2025 que ha empezado con buenas sensaciones para los de Iñigo Pérez. De ahí que su inclusión es una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. "Si llega, es para mejorar la plantilla que ya tenemos", aseguró el preparador de un equipo que, tras el difícil curso pasado ha arrancado con una victoria y un empate.

Este martes recibe al Barça en Vallecas (21.30), donde el nuevo fichaje rayista viene a reforzar la posición de mediapunta que ocupa una enseña del club como es el capitán Óscar Trejo. El gran aliado de James en su adaptación será su compatriota Falcao, el otro golpe de efecto reciente de un Rayo con un entorno siempre convulso, pero que afronta con ilusión el año del centenario en el que también se iniciarán la remodelación del campo después de que se descartase la polémica deslocalización del barrio.