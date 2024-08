Claudio Bravo anuncia su retirada del mundo del fútbol

Claudio Bravo ha anunciado su retiro con un mensaje a través de las redes sociales. El portero, de 41 años de edad, después de más de dos décadas defendiendo la portería de Colo-Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis, dice adiós al mundo del fútbol para centrarse a nivel familiar.

"Voy a dejar el fútbol profesional, creo que he tomado una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano. Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida, es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y otra etapa también familiar que seguramente también será igual de exitosa que esta que nos logró brindar grandes satisfacciones en todos los sentidos".

"Me encantaría repasar un poco los agradecimientos a todos los clubes que me han podido dar la oportunidad de crecer, de poder desarrollarme en todo ámbito personal y laboral. Agradecer a Colo-Colo, a la Real Sociedad, al Fútbol Club Barcelona, al Manchester City, agradecer también al Real Betis Balompié. A todos los compañeros que he podido tener a lo largo de toda mi carrera, a todos los técnicos, a todos los directivos, a todo el personal que me ha podido ayudar en todos los momentos, sobre todo no tan buenos dentro del fútbol, cuando se requiere adaptación cuando llegas a ciertos lugares o a otros países donde las cosas funcionan de otra manera distinta", ha comentado el portero chileno.

"Agradecer a todos los hinchas que a lo largo del mundo han estado apoyándome, brindándome cariño, respeto y también admiración. También me encantaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor de lo que ha significado mi carrera durante más de 23 años ligado al fútbol profesional que son mis padres, mis hermanos, mi esposa Carla, mis cuatro hijos Josefa, Maite, Mateo y Emma. Hemos tenido la posibilidad de crecer juntos en esta larga carrera y bonita aventura que ha significado maravillosa en todos los sentidos", ha continuado Bravo.

"Me gustaría también cerrar un ciclo dentro de la selección nacional. Me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo, lo he llevado con mucho orgullo, como jugador de fútbol profesional ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta carrera, jugando dos Mundiales, Copas América, obteniendo dos títulos para Chile... Creo que el orgullo para mí ha sido máximo y es momento también de cerrar esta etapa maravillosa que me ha dado posibilidad de competir".

"A todos los hinchas, un poco lo mismo, agradecer el cariño, el respeto la admiración que han brindado en mí durante todos estos años en un estadio, en una calle, en un supermercado, en un centro comercial a lo largo de todo Chile y de todo el mundo. Los voy a guardar siempre con mucho cariño y respeto y siempre estaré para todos ellos. Así que es un momento oportuno, un momento lindo, un momento pleno dentro de mi vida en todos los aspectos. Muchísimas gracias a todo el mundo y ahora toca desarrollar una nueva etapa de mi vida. Muchísimas gracias a todos", ha concluido.