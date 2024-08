Cristiano desvela la fecha de su retirada

Cristiano Ronaldo está en la etapa final de su carrera. El luso, alejado de la máxima élite, se encuentra disfrutando de sus últimos años como jugador de fútbol en el Al-Nassr. El ex del Real Madrid ha analizado su situación actual y ha dado pistas sobre el final de su trayectoria como futbolista.

En declaraciones para 'Now', el portugués afirma que se encuentra muy ilusionado en el Al-Nassr. "Estoy muy feliz en este club. Me siento también muy bien en este país, me encanta jugar en Arabia Saudí y quiero continuar."

Preguntado por su retirada, Cristiano ha dado de pistas de en qué año veremos al jugador colgar las botas. Afirma que quiere hacerlo en su actual equipo: "En dos o tres años... Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr", reconoce.

Cristiano y la selección de Portugal

Cristiano no tuvo una Eurocopa fácil. El luso no encontró su mejor juego en una competición que, para muchos, podía ser la última con su selección. El ex del Real Madrid no piensa en una retirada cercana y confirma que su objetivo es estar en la Nations League: "Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar", explica.

Lo que dice Cristiano Ronaldo sobre su retirada

Preguntado por una hipotética retirada con Portugal, Cristiano explica cómo será su adiós: "Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada".

Una vez ya retirado, el aún jugador del Al-Nassr no piensa en seguir ligado al fútbol, tal y como hacen gran parte de los futbolistas una vez cuelgan las botas:"Es difícil para mí pensar que seré entrenador algún día. Por mi mente no pasa el considerar ser entrenador de fútbol algún día, así que ni siquiera pienso en ello. Veo mi futuro haciendo cosas que no tengan que ver con el fútbol", concluye.