El 'cooling break' del Milán-Lazio está dando más de hablar que el propio partido. Rafael Leao y Theo Hernández, que acaban de entrar al terreno de juego, decidieron no ir a la charla con el resto de sus compañeros, una acción que ha tenido varias opiniones. Paolo Di Canio, exjugador de la Lazio, ha sido el que más ha criticado esta acción.

"Estamos hablando de cosas serias aquí, es una vergüenza según mi opinión. Oigo a la gente decir que son unos críos y así son las cosas, pero cobran 8 millones en el Milán. Si pasa algo así después del trabajo, incluso con mis amigos jugando, si alguien se sienta ahí a un lado con la barriga hacia fuera, le digo: 'Oye, ¿qué estás haciendo? Ven a ayudarnos'. Y tienes que pagar 10 euros para jugar en el campo. Es una vergüenza. El capitán empieza a gritar, como diciendo 'Oh, mira esto'. Deslegitima la situación. Al entrenador, a los compañeros de equipo que se sintieron menospreciado por esa actitud. En mi época, los habrían puesto contra la pared y les habrían dado puñetazos. Es una vergüenza": fueron las palabras del jugador.

Polémica publicación

A las pocas horas de la declaración de Di Canio, Rafael Leao ha contestado al jugador con un mensaje corto y la imágen del propio italiano haciendo el saludo fascista hacia la afición de la Lazio.

Los dos jugadores ya habían explicado lo sucedido: «Llevábamos dos minutos en el campo. No lo necesitábamos. Luego la gente habla, dice cosas que no son ciertas. Rafa y yo siempre estamos con el equipo para ayudar, y eso es lo importante», comentó Theo Hernández.

«No hay ningún problema y creo que Theo ya lo ha explicado. No debemos crear ningún problema, esta semana hablé con los jugadores que aceptaron la elección. La respuesta de los jugadores fue buena y no debemos crear problemas cuando yo no estoy ahí. No salgo con excusas y por el momento no hay problema», dijo Paulo Fonseca, entrenador, tras el partido.