Laporta: "No comentaré aspectos sobre jugadores que no tenemos en nuestra plantilla"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha rehuido de hablar en público de Nico Williams. En la rueda de prensa para repasar el mercado de fichajes del conjunto azulgrana, altas y bajas, Laporta no quiso hablar del no traspaso del extremo del Athletic Club de Bilbao: "Me permitirás que no hable de jugadores que no son nuestros. No comentaré aspectos sobre jugadores que no tenemos en nuestra plantilla".

Sin embargo, Laporta fue más contundente cuando le preguntaron sí había muchos jugadores que querían vestir de blaugrana y que por la delicada situación del club no pueden llegar a firmar: «Hay muchos jugadores que quieren venir al Barça, lo sabemos por sus agentes, pero saben que el club está en un proceso de culminar la recuperación económica. Todos los que te puedas imaginar quieren venir al Barça».

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a su salida de declarar como testigo por presunta estafa vinculada al CF Reus Deportiu, ante la Ciutat de la Justícia, a 15 de julio de 2024, en Barcelona / Alberto Paredes - Europa Press

Nico Williams

El campeón de la Eurocopa, en una entrevista con DAZN tras la disputa del duelo entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid que finalizó con derrota del conjunto vasco ante los colchoneros por 0-1, habló si era cierto que pudo ir al Barça: "Siempre es bueno que grandes equipos tengan tu nombre en su agenda, pero siempre tuve claro que quería estar aquí y quedarme aquí, con mucha ilusión de poder hacer las cosas bien por este club".

Además, reconoció que ha habido varios equipos que se interesaron por el fichaje, pero que su corazón es del Athletic: "Eso es cosa de mi representante. Sí que hubo muchos acercamientos con muchos clubes".

Nico Williams. / EFE

Un fichaje frustrado

La Eurocopa fue un gran escaparate para que el resto de Europa empezara a conocer quien era Nico Williams y el potencial real que tiene. Un campeonato en el que el extremo del Bilbao consiguió marcar dos goles y repartir una asistencia. Al acabar el torneo, y como ha explicado el propio jugador, varios equipos mostraron interés por el jugador, siendo el FC Barcelona el que más fuerza cogió. Sin embargo, el fichaje finalmente no pudo hacerse efectivo.