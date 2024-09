Las Palmas podría rescindir el contra del Álvaro Valles

El culebrón de Álvaro Valles podría acabar terminando mal para el jugador. Según, Canarias7, las dos partes habrían decidido hacer un pacto de conveniencia para que el jugador deje de formar parte del conjunto de las islas. El portero ha estado todo el verano buscando una salida a un conjunto en puestos europeo y sin querer renovar con Las Palmas, algo que no sentó muy bien en la directiva. El presidente del conjunto amarillo dejó sus intenciones: "O renueva o será un aficionado más esta temporada", amenaza que se ha cumplido en las cuatro primeras jornadas ligueras.

Varias ofertas

Desde la isla querían hacer caja con el portero e incluso el conjunto llegó a un acuerdo con el Olympique de Marsella, sin embargo, Valles rechazó la oferta. Además, Las Palmas también recibió varias ofertas desde la Premier League. El portero quería esperar a que desde el Heliópolis ascendieran la oferta y acabar fichando, una situación que en los últimos días de mercado no acabó surgiendo.

El propio Miguel Ángel Ramírez, presidente, habló de la situación del guardameta días previos al cierre de mercado: "Llegados a este punto, será el Betis el que tenga que mover ficha y tratar de acercarse a la cantidad que pedimos para no cortarle su trayectoria y cumplan con el compromiso que han adquirido con él". Además, Manu Fajardo, director deportivo del Betis, también habló de la posibilidad del fichaje: "Fue una opción más de mercado que finalmente no se llevó a cabo. Es un jugador de Las Palmas. Es responsabilidad de su entrenador y de su club que juegue o no. Le deseamos la mejor de las suertes a su club y a él".