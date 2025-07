Uruguay no disputará el COTIF 2025

La Asociación Uruguaya de Fútbol ha decidido no participar en el COTIF 2025 que empieza el día 19 de julio. Lo ha comunicado tres días antes del torneo, según alegan por “cambios de último momento en los acuerdos establecidos por la organización”.

Comunicado oficial de la organización del COTIF

El Comité Organizador del Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de l’Alcúdia, el COTIF, se reserva el derecho civil de emprender acciones legales para la defensa de los intereses del COTIF por el incumplimiento unilateral de los compromisos adquiridos por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol para la participación en el COTIF 2025.

No ha existido cambio alguno en los acuerdos establecidos por ambas partes. A pesar de los compromisos por escritos existentes, un dirigente de la AUF mostró la voluntad innegociable (a una semana del inicio del torneo) de contar con los derechos televisivos exclusivos, algo que nunca se ha producido y no puede producirse. El COTIF, organizador del torneo, es el poseedor de los derechos televisivos del campeonato, como establece la FIFA, UEFA y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Legalmente, los derechos de transmisión de un torneo pertenecen al organizador, salvo que exista un contrato firmado que diga lo contrario. En este caso, no hay ningún acuerdo escrito entre la AUF y el COTIF que transfiriese esos derechos.

El COTIF ha comercializado los derechos televisivos del torneo para poder seguir (más si cabe tras los efectos de la devastadora DANA) con la costosa organización de un campeonato en el que este año participan selecciones como Argentina, Arabia Saudí, Mauritania, Venezuela o Chile. Por tanto, la exclusividad de los derechos no se puede ofrecer a la AUF.

A pesar de la situación creada unilateralmente por la AUF, el COTIF quiere mostrar su buena fe y tiende la mano a los responsables federativos de Uruguay para lograr una solución inmediata. Se compromete con la AUF a modificar el programa de partidos para facilitar la participación si Uruguay decide corregir la situación y viajar estos días.