España desafía a la anfitriona Suiza para romper su techo en la Eurocopa

España vuelve a verse ante una barrera que históricamente no ha podido superar. En su historia reciente, la selección nunca ha pasado de los cuartos de final en una Eurocopa: cayó eliminada en esta ronda en Suecia 2013, Países Bajos 2017 e Inglaterra 2022. Pero esta vez todo es distinto. El escenario se repite —el Estadio Wankdorf de Berna, donde España ya ha goleado 5-0 a Portugal y ha vencido por 1-3 a Italia—, y el rival también es conocido: Suiza.

Las campeonas del mundo llegan al duelo con la vitola de favoritas y las estadísticas en la mano: son el equipo más goleador del torneo (14 tantos), el que más dispara, el que más posesión tiene y el único que ha ganado los tres partidos. Un pleno de victorias que nunca habían logrado antes. Suiza, en cambio, se ha colado por primera vez en unos cuartos de final gracias a un empate agónico (1-1) ante Finlandia en la tercera jornada.

Una rival conocida, pero renovada

El único precedente entre ambas selecciones en un gran torneo es reciente: fue en los octavos del Mundial de 2023 y terminó con un contundente 5-1 para España en Auckland. Desde entonces, los duelos también han sido favorables: en la fase de clasificación para la Nations League, las de Montse Tomé firmaron dos exhibiciones (5-0 y 7-1) que reflejan la diferencia entre ambos equipos.

Sin embargo, esta Suiza es otra. Pia Sundhage, leyenda del fútbol femenino europeo y campeona olímpica dos veces con Estados Unidos, ha transformado al equipo helvético. Su llegada ha coincidido con un crecimiento del fútbol femenino en el país anfitrión, que ha llenado los estadios en todos los partidos de la Eurocopa y que empujará con fuerza a su selección. Será el decimocuarto enfrentamiento entre ambos equipos, con un balance de 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas para España.

Cata Coll apunta al debut en la Eurocopa

El combinado suizo cuenta con caras muy conocidas en España, como Crnogorčević, Calligaris, Schertenleib, Ballesté o Peng. Aunque varios casos de resfriado obligaron a cancelar un entrenamiento esta semana, el equipo se ha ejercitado con normalidad y llega preparado.

Montse Tomé repetirá once tipo con una -posible- sola novedad: la entrada de Cata Coll. La portera del Barça, ya recuperada de una amigdalitis, podría debutar en la Euro tras los tres partidos de Nanclares. También se espera el regreso al once de Ona Batlle y Laia Aleixandri, que están apercibidas. Si ven una amarilla, se perderían unas hipotéticas semifinales. Si no, las tarjetas se borran. Esther González, que arrastró molestias musculares, apunta también a titular. España está lista para hacer historia