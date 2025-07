Vini Jr. presenta en Río de Janeiro su figura de cera

Un año después de sorprender a sus fans en Nueva York haciéndose pasar por su propia figura de cera, Vinicius Júnior, ha presentado oficialmente su réplica de Madame Tussauds, de Merlin Entertainments. El acto ha tenido lugar en Brasil, su país natal, antes de que la obra ponga rumbo a su emplazamiento definitivo en Nueva York.

Sara Fernández

El evento de presentación se ha celebrado en la Praça da Apoteose del Sambódromo Marquês de Sapucaí, uno de los lugares más emblemáticos del Carnaval de Río de Janeiro. Diseñado por el reconocido arquitecto Oscar Niemeyer, el propio Vini Jr. eligió este espacio por la cercanía a sus raíces, a las favelas dónde se crió y por la energía tan especial que desprende. Presentado por MC Rafael Zulu y con la actuación musical de L7nnon, al acto han asistido familiares, amigos, celebridades y estudiantes del Instituto Vini Jr.

Involucrado en el proceso de diseño y creación de la figura

El evento ha supuesto cerrar un ciclo para Vini Jr., ya que ha estado involucrado en el proceso de diseño y creación de la figura desde el primer momento. Con la equipación de la selección brasileña, la estatua representa fielmente su energía, carisma y habilidad dentro del campo, características que le han convertido en un talento generacional, tanto en el Real Madrid como en la Canarinha. Tras su presentación, los fans tendrán la oportunidad de visitar la figura los días 18 y 19 de julio, en el centro comercial Partage São Gonçalo.

Para garantizar la perfecta semejanza, Vini ha trabajado mano a mano con el equipo creativo de Madame Tussauds, formado por escultores, especialistas de color, peluqueros y estilistas. Para replicar hasta el más mínimo detalle del rostro y del físico del futbolista brasileño, se capturaron alrededor de 200 imágenes y se tomaron medidas desde diferentes ángulos del futbolista.

“Ver por primera vez mi figura de cera en Brasil lo es todo para mí”, ha confesado Vini Jr. durante la presentación. “Es aquí donde empezó todo y me enorgullece poder compartir este momento con mi gente”. A lo que el jugador ha añadido: “visité Estados Unidos por primera vez en el año 2012 y fui al Madame Tussauds. Me hice una foto con la figura de cera de Tupac, nunca me imaginé que algún día tendría la mía propia”.

Su trayectoria

El ascenso de Vini Jr., desde las categorías inferiores del Flamengo hasta la cima del fútbol mundial, ha sido simplemente meteórico. Como una de las superestrellas del Real Madrid y pieza clave en la selección brasileña, es admirado por sus regates y su velocidad de vértigo, pero sobre todo por sus goles decisivos en algunos de los escenarios más relevantes del fútbol: desde las noches de Champions League y los duelos de El Clásico, hasta las finales de la Copa América.

“Desde las calles de São Gonçalo hasta los estadios de todo el mundo, Vini Jr. es una fuerza cultural, y su estatus de icono queda ahora reflejado en Madame Tussauds”, declaró Tiago Mogadouro, director general de Madame Tussauds Nueva York. “Su figura representa un momento clave en su trayectoria y ofrece a los fans de todo el mundo una nueva forma de conectar con su legado”.

La estatua de cera estará expuesta de forma permanente en Madame Tussauds Nueva York a partir del 1 de agosto, uniéndose a la colección del museo de leyendas del deporte, iconos de la música y referentes mundiales.

Para más información y para planificar tu visita, entra en: https://www.madametussauds.com/new-york/