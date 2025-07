Arteta ha gastado 140 millones en su máximo rival histórico

Arsenal y Chelsea son los dos equipos más grandes de la capital de Inglaterra. Su rivalidad histórica no ha sido un impedimento para que en los últimos años varios jugadores hayan pasado de un equipo a otro. Arteta ha firmado a cuatro jugadores del Chelsea desde su llegada al banquillo del Arsenal. Aunque los aficionados Gunners están satisfechos con el español, consideran que no deberían fichar a jugadores no que están rindiendo en el máximo rival.

Noni Madueke

Madueke ha sido la última incorporación del Arsenal este mercado por 55 millones. El extremo inglés ha demostrado su potencial de manera intermitente desde que llego a la Premier League. Los aficionados Blues ven con buenos ojos su salida, ya que desde que debuto con el Chelsea solo ha logrado 20 goles en 90 apariciones.

Kai Havertz

El delantero alemán llegó al Arsenal por 75 millones en la temporada 2022/2023. Havertz sí que había demostrado un rendimiento superior, llegando a marcar en la final de la Champions League que ganó el Chelsea, pero su falta de gol ha provocado que el fichaje no haya cumplido con las expectativas que tenía Arteta puestas en él. El Arsenal se encuentra actualmente en busca activa de un delantero.

Havertz celebrando un gol con el Arsenal / EFE

Jorginho

El Arsenal pagó 11,3 millones por el jugador que actualmente juega en el Flamengo. Aunque el italiano aportó la veteranía que necesitaban los Gunners en ese momento, su rendimiento fue de más a menos perdiendo la titularidad en su segunda temporada bajo los mandos de Arteta.

Jorginho en Premier League con el Arsenal / EFE

Willian

Willian puede ser considerado el mejor fichaje de los cuatro. Llegó a coste cero y debido a su edad las expectativas no eran excesivamente elevadas. Acabó siendo un revulsivo importante para Arteta en los 36 partidos que jugó en el Arsenal.

Willian en Premier League con el Arsenal / EFE

El debate está abierto entre los aficionados de la Premier League sobre qué club se está beneficiando más de estos fichajes, Arsenal o Chelsea.