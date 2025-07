Vicky López: "Estamos enganchando a la gente"

"No había nacido yo, aún". Vicky López siempre tiene una puntilla graciosa que meter en su discurso cuando se pone delante de una cámara o un micrófono. Hacía referencia, en este caso, a que efectivamente ella no había nacido cuando España jugó sus últimas semifinales de la Eurocopa. Fue en 1997 y con otro formato, porque no había cuartos: era como una Final Four. Y, por primera vez, la selección logró superar una eliminatoria en este torneo.

"Personalmente, estoy muy contenta de poder estar aquí, en mi primera Eurocopa absoluta, con tan solo 18 años", celebraba la madrileña, que agradeció también el apoyo de la afición: "No solo estamos disfrutando en el campo, también estamos haciendo que la gente disfrute. Es muy bonito que haya tanta gente apoyando y viéndonos. Seguimos construyendo una historia y, cuanta más gente, más fácil". Confirmó que, de vuelta a Lausana tras el partido en Berna, "había mucha felicidad, el bus no podía arrancar por estar celebrando. Estamos contentas por el pase invictas a semifinales. Ahora, a descansar y mejorar los pequeños detalles".

Convertida en la jugadora más joven de la selección en marcar en una Eurocopa o un Mundial —tras su gol ante Portugal—, se muestra contenta en el campo, juegue donde juegue: "Mi posición favorita es extremo izquierdo, aunque la gente no lo crea. Pero donde me pongan trato de dar lo mejor de mí. Ahora me estoy acostumbrando al interior o a ser extremo derecha".

Preguntada por Athenea del Castillo, Vicky reflejó la importancia de que todas estén enchufadas en cualquier momento: "Athenea está como un toro, está haciendo una gran Eurocopa y estamos muy contentas de que esté tan bien. Hay que aceptar el rol de cada una. Hay compañeras que no han podido disputar muchos minutos, pero si tuvieran la oportunidad, lo harían igual de bien".

La selección estará pendiente de su posible rival: "Francia llega invicta, ambas son grandes selecciones. Me gustaría una prórroga, como dijo Aitana. A Francia le ganamos la última vez, y tenemos la espinita de los Juegos con Alemania... Al final, me gustaría una prórroga y penaltis", confesaba Vicky, entre risas.

Ganas de más

El partido ante Suiza fue lo más visto del día en TVE, con una media de 2.341.000 espectadores en La 1 (un 26,8 % de share) y con un minuto de oro que reunió a 3.071.000 aficionados. La clave, para Vicky, está en el trabajo: "Estamos enganchando a la gente y eso dice mucho de cómo estamos trabajando. Estoy muy contenta porque están pudiendo disfrutar del juego de España, y mi gente, de los minutos que he podido tener".

Con tan solo 18 años, habla Vicky de la madurez del equipo cuando las cosas se ponen en contra y en partidos duros y complicados como el de Suiza: "Hemos madurado como equipo y no nos corren las prisas". A estas alturas del torneo, no están cansadas: "No me pesan las piernas, pero en España tenemos una plantilla súper competitiva, que podría ser titular cualquier jugadora. También creo que a nivel mental estamos trabajando muy bien y aceptando nuestro rol, con entrenamientos súper competitivos que nos están llevando a hacer un buen campeonato"