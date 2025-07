El Alboraya da la sorpresa y vence a la selección saudí (1-0)

Un poco más de 26.000 personas viven en Alboraya. En Arabia Saudí superan los 36 millones de habitantes. El término municipal del pueblo de l’Horta apenas supera los 8 kilómetros cuadrados. El reino saudita se extiende por más de 2 millones de kilómetros cuadrados sobre la península arábiga. La abismal diferencia entre el municipio y el país quedó ayer reducida a la nada bajo el elemento igualador del fútbol y merced al ancestral arte del balón parado. La UD Alboraya UD venció por un gol a cero a la selección nacional de Arabia Saudí y empieza a escribir un potencial cuento de hadas en el COTIF.

La crónica

El solitario tanto que decidió el encuentro llegó bien pronto. Solo habían pasado cuatro minutos de juego cuando Salem, que había perdido el balón en ataque, segó por detrás a Yerai cuando el extremo alborayense encaraba el área. Amarilla y falta peligrosa. El centro de Pau, tras un par de cabezazos, llegó a los pies de Oltra, que le pegó a la media vuelta y la mandó a guardar, lejos del alcance del guardameta saudí.

Selección de Arabia Saudí. / CÉSAR MARCH

UD Alboraya. / CÉSAR MARCH

Al tempranero gol del Alboraya, la selección saudí trató de responder haciendo valer su condición de favorita, quedándose con la pelota y amasando la posesión. Pero el Alboraya estaba bien plantado, con una línea de cinco atenta e infranqueable en defensa, y Arabia Saudí no logró generar peligro en toda la primera parte. Al contrario, era el Alboraya el que metía el susto en el cuerpo a su rival, presionando sobre algunas arriesgadas salidas de pelota. Al meta alborayense, David Vitoria, no se le vio hasta el minuto 19, cuando blocó un cabezazo flojo de Alshammiri. Tuvieron que pasar nueve minutos más para que llegase la siguiente ocasión saudí: una larguísima posesión a quince metros de la frontal que terminó en un buen balón entre líneas, pero al que Vitoria llegó sin esforzarse demasiado. En la otra área, Yerai respondió con un buen disparo desde fuera del área con el que Sufyani tuvo que volar. Y poco más tuvo la primera mitad: tan solo algún acercamiento del Alboraya que llegaba tras pérdidas Fallath o Talal, los centrocampistas saudíes, a quienes su equipo necesitaba pero que no tuvieron su noche más inspirada.

Hizo ocho cambios al descanso el Alboraya, que llegaba al COTIF con solo tres entrenos a la espalda y peor forma física que el resto de equipos. / CÉSAR MARCH

Hizo ocho cambios al descanso el Alboraya, que llegaba al COTIF con solo tres entrenos a la espalda y peor forma física que el resto de equipos. También pasó a defensa de cuatro, pese al buen desempeño de los 5 en la primera parte. Pese al cambio de actores, no cambió el guion del partido. De hecho, la primera ocasión fue para ellos: un disparo al lateral de la red de Carlos, después de que Yasir midiese mal el despeje.

Con el paso de los minutos, las piernas alborayenses empezaron a pesar y Arabia Saudí encadenó algunas ocasiones. La más clara, un centro lateral que Alshammari envió rozando la escuadra. David Vitoria detuvo con seguridad otros dos disparos muy centrados, que llegaron ya casi al final del tiempo reglamentario. La UD aguantó bien, no dejó que se jugase a mucho más, el partido fue muriendo y el pueblo le ganó al reino.

La UD aguantó bien, no dejó que se jugase a mucho más, el partido fue muriendo y el pueblo le ganó al reino. / CÉSAR MARCH

Ficha técnica

Alboraya UD:

13 - David Vitoria.

2 - Laguarda (Joan Pérez, 41’)

4 - Samuel (Olmos, 58’).

7 - Pau (Álex Martí, 41’)

8 - Ivanovic (Joan Timothée, 41’)

10 - Marquitos (Lenny, 58’).

11 - Junquera (Pablo, 41’).

12 - Fran (Gilbert, 41’).

14 - Alfredo (Iker, 41’).

16 - Yerai (Honrubia, 41’).

23 - Oltra (Watson, 41’).

Arabia Saudí:

25 - Sufyani.

2 - Salem (Hussain, 41’)

3 - Yasir.

5 - Amjad

6 - Fallath.

8 - Talal (Ahmed, 41’).

10 - Faris

16 - Ammar.

18 - Nawaf

20 - Alshammiri

21 - Faisal (Surnukh, 41’).

Goles: 1-0, Oltra (4’).

Árbitro: Vicente Quiles García. Asistido por David Ángel Martí Gran y Moisés Beneite Marco. Amonestó a Salem (3’), Fallath (23’), Amjad (32’), Pau (32’), Bayarri (36’), Pablo (69’).

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 1.500 personas. Primera jornada del COTIF.