Arteta quiere fichar más jugadores para el Arsenal

El Arsenal es uno de los equipos de Inglaterra que más activos se están manteniendo en el mercado. El equipo ha realizado cuatro fichajes, más los seis jugadores que vuelven de cesión, entre los que destacan Vieira y Tavares, cuentan con diez jugadores nuevos cara la temporada que viene. A pesar de ello, Mikel Arteta ha manifestado en rueda de prensa la necesidad de seguir firmando a jugadores, "Estamos cortos todavía de jugadores y tenemos que mejorar en la profundidad de plantilla. Estamos constantemente buscando en el mercado".

Mikel Arteta en rueda de prensa / EFE

A los ya fichajes confirmados se suma Cristhian Mosquera, jugador del que el entrenador no se ha querido pronunciar. "Ya sabéis, no puedo comentar y no hablo de jugadores que aún no forman parte de nuestro grupo", ha declarado Arteta. El defensa del Valencia CF se encuentra en Londres y es cuestión de tiempo que se oficialice su fichaje por el Arsenal.

Fichajes Arsenal

Las cuatro incorporaciones ya oficializadas son Zubimendi, Madueke, Norgaard y Kepa. El mediocentro español llega al conjunto inglés por 70 millones procedente de la Real Sociedad. Madueke ha sido la siguiente incorporación por 55 millones del máximo rival, el Arsenal, al igual que el portero español que ha llegado por 5 millones. La cuarta incorporación, Norgaard, es un mediocentro experimentado que ha sido clave en la buena temporada del Brentford.