Se calienta el fichaje de Rodrigo de Paul por el Inter Miami

El futuro de Rodrigo de Paul apunta a estar lejos del Atlético de Madrid. Los rumores que le asocian con el Inter de Miami de Leo Messi empiezan a coger forma después de que el jugador argentino se haya ausentado de los reconocimientos médicos con los que el club colchonero da el pistoletazo de salida a su pretemporada, que arranca en Los Ángeles y a donde no viajará hasta que su futuro no se cristalice. Si la negociación con el club estadounidense no fructifica, viajará a la gira. Si avanza y se termina cerrando, se desplazará a territorio americano… pero para firmar por el Inter de Miami.

Lo único que está asegurado es que el Atlético de Madrid iniciará la pretemporada sin la presencia de Rodrigo de Paul. El centrocampista puede vivir sus últimas horas como jugador colchonero tras ser situado en la rampa de salida ante la necesidad del cuadro madrileño de darle una vuelta a un once titular que sigue quedándose a medio camino de los títulos. Javier Mascherano, entrenador del Inter de Miami, no se atrevió a dar pistas sobre el aterrizaje del campeón del mundo al estado de Florida, pero reconoció que si lo une a sus filas será “recontra bienvenido”.

"Es un jugador de calidad mundial y campeón del mundo. Si está la posibilidad de que llegue sera recontra bienvenido, porque seguramente será una ayuda muy grande para el equipo", dijo Mascherano en la rueda de prensa previa al partido del pasado sábado ante el New York Red Bulls. A su vez, aseguró que De Paul «obviamente que mejoraría» la plantilla actual de Inter Miami, aunque matizó que por el momento «no hay nada oficial» sobre su fichaje.