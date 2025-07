Estupiñan y Milán unen sus caminos

El que fuera jugador de equipos como Almería, Mallorca, Osasuna, Villarreal... y ahora jugador del Brighton, está a punto de abandonar el conjunto inglés para poner rumbo al fútbol italiano. Un Pervis Estupiñán que llegaría para convertirse en una pieza muy importante en el esquema del técnico Allegri, ya que su gran estado de forma en su última temporada con el Brighton habiendo jugado como titular la mayoría de partidos ha hecho que el técnico italiano haya puesto sus ojos en él para reforzar la baja de Theo Hernández en el lateral izquierdo tras su fichaje por el Al-Hilal.

Estupiñán jugando un partido con el Villarreal / Superdeporte

El ecuatoriano podrá mostrar su faceta ofensiva en un equipo que no se esconde a la hora de atacar contando como compañeros con el mexicano Santiago Giménez en la delantera y la estrella del conjunto rossoneri Christian Pulisic, con quién compartirá banda izquierda. A sus 27 años y a falta de acuerdo ente los clubes, el jugador ha acordado con el conjunto italiano un contrato hasta el año 2029, percibiendo 2 millones por temporada y con la posibilidad de ampliarlo un año. Tanto el club como la afición tienen muchas esperanzas puestas en el lateral ecuatoriano y confían en que pueda llenar ese vacío que ha dejado el lateral francés Theo Hernández.

Incluso la leyenda brasileña del Milán Cafú no ha dudado en alabar al jugador diciendo que es el indicado para el puesto en una entrevista con el Diario Gazzetta Dello Sport "Lo he visto varias veces en las Eliminatorias y es muy bueno. Es un jugador perfecto para el Milán. Y si alguien juega bien en la cancha, no siente el legado de quienes estuvieron antes. Estupiñán es lo que vi con su selección". "Yo digo que la Serie A es más táctica que la Premier, pero con su capacidad física puede rendir en cualquier lado. Es difícil encontrar jugadores más fuertes en ese puesto"