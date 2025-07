El nuevo encargado de innovación e IA del CTA, madridista confeso

Francisco Soto Balirac es el nuevo presidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) y ya ha presentado al equipo que le acompañará. Resalta el nombre de Chema Alonso que, además de 'hacker' y exdirectivo de Telefónica, es madridista confeso, pues lo ha expresado siempre que ha podido en sus redes sociales.

Chema Alonso será el encargado de "Innovación tecnológica e IA", con el objetivo de modernizar la organización tras la salida del equipo de Medina Cantalejo. Según la RFEF, este cambio en el CTA pretende iniciar "una etapa con la transparencia, la unidad, la independencia, la meritocracia y la objetividad como principios rectores básicos".

El cambio ha sido impulsado por Rafael Louzán, quien, desde su llegada, se ha caracterizado por su intención de incorporar nuevas tecnologías para la gestión del arbitraje. Ahí, Alonso juega un papel clave, pues llegó a ocupar el puesto de 'Chief Digital Officer' en su empresa, llegando hasta lo más alto del organigrama.

Nuevo organigrama del CTA / RFEF

Madridista declarado

No obstante, la "independencia" y la "objetividad" que señala la RFEF queda en duda cuando un miembro tan importante del CTA es un reconocido aficionado madridista. Por ejemplo, Alonso, en sus redes sociales recitaba: "Los jugadores del Real Madrid se están dejando el alma. Me siento orgulloso de se madridista. Hala Madrid!" En 2021 también publicaba que siempre sufre cuando ve al Real Madrid en Champions y rogaba no tener que sufrir más durante la segunda parte del partido, refiriéndose al partido contra la Atalanta de esa edición de Liga de Campeones.