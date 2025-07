Omar El Hilali : “Quien no viene a trabajar, habría que devolverlo a su país”

El futbolista del Espanyol Omar El Hilali ha ofrecido unas declaraciones que no han pasado desapercibidas durante la concentración de pretemporada del equipo en Navata (Girona). En una entrevista concedida a Betevé, el joven lateral, nacido en L’Hospitalet de Llobregat e hijo de padres marroquíes, habló sin rodeos sobre inmigración, convivencia y oportunidades.

El Hilali quiso dejar claro que la mayoría de personas que llegan desde otros países lo hacen con la voluntad de salir adelante y trabajar. “La mayoría de gente extranjera, ya sea de Marruecos, de Rumanía o de donde sea, viene a trabajar”, afirmó con convicción. Sin embargo, también señaló que existe una minoría que “mancha la imagen” de quienes sí se esfuerzan por integrarse y aportar al país.

El Hilali disputa un balón con el RCD Espanyol / EFE

El jugador relató una situación vivida por su propia madre en un supermercado, donde fue injustamente acusada de robar. Solo cuando los trabajadores se dieron cuenta de que era la madre de El Hilali, la actitud cambió. “Le pidieron perdón, pero mi madre ya se había sentido humillada”, explicó. Según él, este tipo de situaciones reflejan un problema social: los prejuicios afectan a todos por igual, independientemente de su comportamiento.

Consciente de que sus palabras pueden generar debate, El Hilali fue directo: “A esas personas que no vienen a trabajar, que vienen a delinquir, habría que devolverlas a su país de origen”. Reconoció no conocer al detalle la legislación migratoria, pero insistió en que es cuestión de sentido común: si una persona tiene oportunidades y decide no aprovecharlas, “entonces no tiene sentido que se quede”.

Reflexión sobre la situación

A lo largo de la entrevista, El Hilali insistió en que sus palabras no buscan señalar ni generalizar, sino defender a quienes, como su familia, han trabajado duro para salir adelante. “Nos miran mal como si todos fuéramos delincuentes, y eso duele. A mí me perjudica, aunque yo no haya hecho nada”, lamentó.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que el debate sobre inmigración vuelve a estar presente en la agenda pública. El futbolista aprovechó su visibilidad para lanzar un mensaje claro: no se puede juzgar a todos por igual, pero tampoco se puede ignorar que hay casos que afectan negativamente a la imagen de muchas personas honradas.

Con solo 21 años, Omar El Hilali demuestra que no solo es una promesa sobre el césped, sino también una voz con opinión propia. Con respeto, pero sin miedo a decir lo que piensa.