El Johor FC de Malasia gana al Al- Riyadh

El campeón de la Superliga de Malasia, Johor Darul Takzim FC, ganó ayer 1-0 al equipo saudí del Al-Riyadh en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía. Se trataba del último amistoso del Johor FC que ha vuelto a elegir el estadio nuciero para sus partidos de pretemporada, durante este stage de verano en la Marina Baixa. La semana pasada el campeón malasio se enfrentó al Valencia B

Triunfo para el Johor

En este partido amistoso entre el Johor Darul Takzim FC de Malasia y el Al-Riyadh de Araba Saudí el triunfo fue para el campeón malasio por 1-0, con un gol del malsio-brasileño Joao Figuereido en el minuto 10, que aprovechó un desajuste en la zaga del equipo rojinegro.

En el equipo malasio hubo varios jugadores españoles como el ex valencianista Samu Castillejo, entrenado por el también español Xisco Muñoz, ex jugador del Valencia CF, Betis y Levante. En el otro banquillo el del Al-Riyadh está dirigido por otro español Javi Calleja, legendario jugador “groguet” y ex entrenador del Villarreal, Levante UD y Oviedo, que llegó al banquillo de este equipo Liga Profesional Saudí este mes de julio.