El oficio argentino tumba la defensa chilena (2-0)

Argentina y Chile cerraron la segunda jornada de la edición 2025 del COTIF. Era un duelo de campeones, ya que la Albiceleste Sub-20 cuenta con tres trofeos cosechados en Els Arcs entre su palmarés (en los años 2012, 2018 y 2022) y los chilenos, por su parte, se adjudicaron el torneo en 2015, hace diez años, en la que fue su última participación. Argentina se llevó la victoria tirando de oficio y buen hacer. Ejecutaron un plan de partido contundente, sin estridencias, frente a una Chile intensa, pero sin acierto. Los dos goles de diferencia son un resultado justo.

La crónica

Fueron los pupilos de Diego Placente los que quisieron adueñarse del partido desde principio, pero sus rivales no lo ponían fácil. Y en el minuto 4, Tulian (11) dispuso de una ocasión clara, pero su disparo no encontró la red. Eran momentos de alto voltaje. Ningún balón se daba por perdido, no se regalaba nada sobre el césped. Era un partido trabado, ejecutado a base de duelos y jugadas cortas. Y en este tipo de encuentros, siempre cabe la posibilidad de que algún pelotero encuentre grietas, resquicios, entre las defensas rivales. El diez argentino (Parmo) era uno de los que más lo intentaban, marcándose alguna conducción de mérito. Esperaba su momento.

Argentina controlaba la posesión, Chile apostaba por la presión y buscaba salidas rápidas. Cada escuadra se adaptaba al encuentro con sus propias armas. En el 25’, el 21 chileno (Benjamín Pérez) lanzó una falta peligrosa, pero Castelau logró repeler el balón. El electrónico no se movía, ya que las defensas se imponían en la mayoría de envites. En el lado chileno, era el conductor Antonio Riquelme quién dejaba los mejores detalles. Jugón de medias bajadas, en el 35’ se deshizo de varios rivales -con cañito incluido- y su disparó final se envenenó, aunque no besó la red.

En el 38’, el 11 argentino (Tulian) protagonizó una buena ocasión, que precedió a un penalti -de libro- decretado por el colegiado tras un regate protagonizado por el mismo jugador. De Martís (9) no lo dudaba, apostaba por un disparo potente y abría el marcador en el 40’, al filo del descanso. Un gol de los llamados psicológicos, aunque visto lo visto por el verde aún quedaba mucho por contar en la segunda parte. Los argentinos ganaban por la mínima, pero no podían confiarse.

Los dos entrenadores se guardaron sus cartas y no hicieron cambios tras el pase por vestuarios. Y Argentina asustó primero. Un centro desde la derecha no pudo ser conectado por Espindola (5) en el 42’ cuando lo tenía todo a su favor. Su cabezazo se marchó desviado.

Argentina ha venido a por todas a la edición 2025 del COTIF. / CÉSAR MARCH

Y llegó el segundo tanto local. Un centro trastabillado desde la derecha fue anotado en propia meta por el chileno Bruno Torres (3) en el 46’. La Albiceleste entró mejor al verde en la segunda mitad. Cimentaba su dominio con presión y toque. Placente renovaba el once con tres cambios en el 53’ y sus chicos empezaban a mandar de forma más seria sobre el césped.

En el 63’ el 9 argentino (De Martis) protagonizó una eléctrica escapada con centro final sin remate. Los ayer locales seguían mandando sobre el verde, el guion no cambiaba en la parte final del encuentro. Chile mostró hechuras de equipo serio y ordenado, pero su rival fue mejor en todos los aspectos del juego. Argentina ha venido a por todas a la edición 2025 del COTIF.

Los argentinos celebran uno de los goles ante Chile. / CÉSAR MARCH

Ficha técnica

Argentina:

1- José A, Castelau.

2- Fernando Nicolás Closter.

3- Simón Valentín Escobar. (Jainikoski, 65’)

4- Misael Zalazar (Silveira, 65’)

5- Santiago Espindola.

6- Matías Gabriel Satas.

7- Felipe Pujol (Yañez, 65’).

9- Thomas de Martis de la Rosa (Salas, 65’).

10- Thomas Parmo. ( Jerónimo Gómez, 53’)

11- Ramiro Tulian (Elian Uriel, 53’)

15- Alejandro Joaquín Tello. (Armando Güner, 53’)

Chile:

1- Vicente Villegas.

3- Bruno Torres.

5- Alonso Olguin

6- Sebastián Vargas

7- Ian Alegria. (Vicente Aros, 73’)

8- Mario Sandoval.

9- Amaro Pérez

13- Francisco Daza (Espínola, 73’).

18- Matías Moya

20- Antonio Riquelme (Máximo Zuñiga, 73’)

21- Benjamín Pérez.

Goles: De Martis (1-0), 40’; Bruno Torre (pp) (2-0), 46’

Árbitro: Ignacio Sánchez-Ferragut. Asistido por Ismael Jiménez y Marcos González. Amonestó al chileno Zuñiga (82’).

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 3.000 personas. Segunda jornada del COTIF.