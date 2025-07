El Barça cancela su primer partido de la pretemporada

Los de Flick lo tenían todo preparado para empezar esta nueva temporada. Los culés iban a jugar varios partidos en una gira que llevaría a los catalanes por tierras japonesas y surcoreanas. Con la llegada de Rashford y tras completar una primera semana de sesiones en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el Barça estaba ultimando los detalles para poder echar a rodar el balón de la mejor manera posible. Pero en Can Barça nada suele ir como debería y ha surgido un problema.

El FC Barcelona empezaba su pretemporada el próximo domingo 27 de julio a las 12 h. El primer partido de la pretemporada sería contra el Vissel Kobe, equipo japonés en el que jugó Andrés Iniesta. Pero no va a ser así. En un comunicado emitido por el club, el Barça ha anunciado que "se ha visto obligado a suspender su participación en el partido previsto para el próximo domingo en Japón debido a graves incumplimientos contractuales por parte de la promotora".

Iñigo Martínez bebiendo durante un entrenamiento con el Barça / @FCBarcelona

The Blaugrana Tour

De esta manera, el inicio de la pretemporada se retrasará al jueves 31 de julio. En esta gira por Corea del Sur, los azulgranas se enfrentarán al FC Seoul en el primer test para los de Hansi Flick. El lunes 4 de agosto disputarán su segundo partido en el país asiático, esta vez, contra el Daegu FC surcoreano. Este año, el Barça le ha dado el nombre de The Blaugrana Tour a la gira que, ahora, no pasará por Japón. Los encuentros se retransmitirán por Barça One. Estos partidos les servirán a los culés para prepararse con vistas a su primer partido de LaLiga. Este será el 16 de agosto contra el Mallorca en Son Moix.