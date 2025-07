Un heroico Alboraya UD elimina a Venezuela y abraza las semifinales del COTIF (1-0)

Alboraya UD y la selección nacional de Venezuela cerraron la tercera jornada de la edición 2025 del COTIF. Los valencianos dieron la sorpresa en la primera jornada ante Arabia Saudí y la Vinotinto perdió ante Mauritania. Los valencianos volvieron a vencer por la mínima y ya son semifinalistas. Sueñan con emular a la mítica Dinamarca que ganó la Eurocopa del 92 tras la exclusión de Yugoslavia.

La crónica

El partido comenzó sin un dominador claro. Aunque, fueron los venezolanos los que primero lo intentaron con un disparo lejano de Pereira (10). Ambos equipos mostraban sus cartas: el Alboraya esperaba su oportunidad agazapado y el combinado venezolano apostaba por dominar. Y, poco a poco, los ayer visitantes se hacían con el control del esférico. Los pupilos de Oswaldo Vizcarronco son uno de los combinados que mejor “toque” ha demostrado en los partidos de la fase de grupos.

En el otro lado esperaba una intensa línea defensiva formada por cinco jugadores que no dejaba huecos. En el 19’, el 6 de la Vinotinto (Carrero) lanzó una falta lejana con peligro, pero el portero valenciano logro atajar el balón. El libreto del partido se mantenía. Y el electrónico no se movía. Era un partido trabado, con las defensas fortificadas y los atacantes esperando el fallo que no llegaba. Las ocasiones se contaban a cuentagotas. La tensión se palpaba.

Un disparo lejano del venezolano Pita que se desviaba por poco en el 32’ en la que era la mejor ocasión del momento. El plan de partido desplegado por los locales dormía el encuentro. De hecho, los de Ignacio Aguado aún lo intentaban a través de Honrubia (22), quizás su jugador más técnico.

La cita llegó al descanso sin goles. Toda la tela estaba por cortar.

Oswaldo Vizcarronco renovaba la delantera con la entrada de Andrade por Zamora. Y el entrenador del Alboraya se protegía de las tres amarillas de la primera mitad y renovaba fuerzas y piernas con nueve cambios.

Y llegó el primer gol del partido. Un resbalón del 6 venezolano (Carrero) permitió a Pablo (17) marcar sin grandes problemas. El partido se les ponía de cara. Los valencianos habían esperado su oportunidad. Y no fallaron. El fútbol siempre hay una cosa que manda sobre lo demás: los goles. Y pudieron anotar el segundo, con una falta lateral que no halló rematador por poco en el 53’.

Todo siguió igual hasta el final del encuentro. Los locales apostaron por cerrarse. Los venezolanos eran conscientes de que el tiempo corría a su contra, empezaban a aflorar algunos nervios. Y lo intentaban abriendo las bandas y adelantando la defensa. Aunque percutían una y otra vez con las armas de las que disponían, sus intentos se ahogaban frente a la defensa numantina que plantó el equipo local.

Y la UD Alboraya aún dispuso de alguna ocasión para ampliar la ventaja, como un contraataque en el 73’ en el que no lograron encontrar rematador final. El partido se endureció en los minutos finales, con múltiples pausas. Una jugada de estrategia en una falta lanzada por Venezuela acababa con un disparo al palo en el 77’, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Y un minuto después, el remate de Pau no se convirtió en el segundo del Alboraya por poco. El partido se volvía eléctrico. No había espacio para la duda. Ni para los balones sueltos. En el 83’ los venezolanos pidieron un penalti, que el árbitro decidió no pitar. El caos se adueñaba de los últimos instantes. El marcador no se movió. El Alboraya UD logró la machada. Espera rival en las semifinales.

Ficha técnica

Alboraya UD:

13- Vito.

2- Ximo. (4.Samo, 41’)

3- Joan Pérez (18. Lenny, 41)

5- Alex (23. Oltra, 41’)

8- Milko. (10. Marquitos, 41’)

12- Fran. (16. Yerai, 41’)

15- Olmos. (11. Alex, 41’)

17- Pablo (6. Joan Timothee, 64’)

19- Gilbert (24. Watson, 41)

21- Iker (7. Pau, 41’)

22- Honrubia (14. Alfredo, 41’)

S. N. Venezuela:

12- Lira.

2- Trotta.

6- Carrero (5. Antuan, 52’)

7- Torrealba

8- Pita. (4. Rivas, 52’)

10- Andriu. (13. Fabián, 73’)

14- Bretona. (11. Vegas, 52’)

15- Sebastián.

16- Molina (17. Wikerson, 73’)

19- Zamora (20. Andrade, 41’)

23- Patiño (18. Ángel, 73’).

Goles: Pablo (1-0), 49’

Árbitro: Pablo García. Asistido por Alejandro Montoya y Santiago Estévez. Amonestó al Olmos (14’) y Fran (23’), Alex (37’), Alex (72’), Joan Timothee (76’) y Pau (77’) en el Alboraya y Berroterran (24’), Rivas (52’), Torrealba (55’) y Antuan (71’) en Venezuela.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 5.000 personas. Tercera jornada del COTIF.