Brutal ataque de un exvalencianista a Lamine Yamal: "Que le den..."

El fenómeno Lamine Yamal es cada día más grande, tanto dentro como fuera del campo. El jugador del FC Barcelona se ha convertido en una de las figuras más influyentes del fútbol y del mundo del deporte en general, no solo en lo deportivo sino también en lo extradeportivo, donde su actitud genera una gran división de opiniones.

En poco más de dos años, la perla azulgrana ha pasado de debutar con el primer equipo de Barça con apenas 15 años a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, incluso el 'top-1' para algunos. Este año, de hecho, es uno de los candidatos más firmes a levantar el Balón de Oro tras liderar al conjunto culé en la consecución del triplete nacional: Liga, Copa del Rey y Supercopa.

Archivo - El futbolista Lamine Yamal / Marcel Engelbrecht / firo sportp / AFP7 / Europa P

Más allá de su rendimiento futbolístico, indiscutible a día de hoy para cualquiera, Lamine es muchas veces noticia más por lo que hace fuera del campo. Sin ir más lejos, hace pocos días estuvo envuelto en una fuerte polémica por la fiesta de su 18 cumpleaños y fue denunciado por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo precisamente por contratar personas con enanismo para la fiesta.

Elogios y críticas por igual para Lamine

El joven de ahora 18 años es objeto de constantes elogios por su nivel futbolístico y también de duras críticas por su actitud. La última figura reconocida en atacar duramente al joven futbolista ha sido el exjugador del Valencia CF Adil Rami. "Me importan un carajo los que no están contentos, los fans del Barça, los fans de Lamine Yamal... Me importan un carajo. En cuanto al fútbol, nada que decir. Es un crack. Seguramente ganará Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que queráis. Pero, humanamente hablando, que le den por culo", expresó abiertamente el central francés en su canal de Twitch.

Adil Rami / Superdeporte

La crítica no se quedó ahí y Rami también recordó un episodio polémico con Cristiano Ronaldo: "La forma en que le dio la mano a Cristiano Ronaldo me molestó. Todo empezó ahí. No me gustó que hiciera vídeos a sus espaldas hablando de él. Verlo haciendo tonterías con los pantalones bajados... Lo de los pantalones cortos y bajados viene de las cárceles de Estados Unidos y México".

"Viene, se queda con el número 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes grandes... Se cree un estadounidense. Es una mierda", añadió.