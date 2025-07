Mateo Joseph espera al Betis

Mateo Joseph suena cada vez con más fuerza en las oficinas del conjunto bético para reforzar la zona de ataque de cara a la próxima temporada, llegando incluso a preguntar directamente al Leeds por cuanto soltarían al internacional con España sub 21. El futbolista es conocedor del interés del conjunto verdiblanco en hacerse con sus servicios, pero la respuesta del conjunto inglés hizo que la operación quedase un poco aparcada, para tratarla más adelante en el mercado.

Mateo Joseph celebrando un gol con el Leeds / EFE

Esta respuesta en la que el conjunto inglés pedía una cantidad excesiva hizo que el Betis actuase con más calma siendo precavido a la hora de negociar, pero es tanto el deseo de Mateo Joseph de volver a España que el propio futbolista se ha puesto en rebeldía y no acudirá a la expedición en Alemania para jugar los partidos de pretemporada, tal y como ha comentado su técnico Daniel Farke “Quiero ser sincero: el plan era que viniera a Alemania y la situación también está bastante clara. Lo primero es que le valoramos mucho. De lo contrario, no lo habríamos puesto a jugar. Ahora, él se dirigió a nosotros y nos dijo que quiere un nuevo reto y que le gustaría cambiar de aires. También ha insinuado que prefiere irse a España por sus raíces“. Un Mateo Joseph que no vería con malos ojos volver a España de la mano del conjunto bético y así poder vivir una nueva experiencia en la liga, ya que el delantero español solamente jugó en categorías inferiores del Espanyol y no pudo debutar en primera división con el conjunto perico tras marcharse en 2023 al Leeds.