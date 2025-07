Argentina se medirá al Alboraya tras lograr el pleno de victorias

Aspirante al título. Sin más. Lo era en la previa del torneo y lo ha confirmado en la fase inicial. En la última jornada se medía a un combativo ADH Brasil. 3-0.

En el minuto 2 se oyeron los primeros murmullos en la grada, tras un centro-chut desde la derecha que no encontró rematador argentino. No tardaron mucho los dos conjuntos en mostrar sus armas: la Albiceleste apostaba por dominar el encuentro a través del balón y sus rivales se atrincheraban a la espera de una posible contra.

Diego Placente avisó al comenzar el torneo sobre sus intenciones, anunciando que su equipo iba a intentar ser protagonista en cada partido. Y sus pupilos le están haciendo caso. Sin embargo, sus intentos se perdían entre el mar de piernas brasileño. En el minuto 12, De Martis -un 9 peleón, de los de antes- remató un envío largo, pero el balón se fue por alto. En el 24’, el mismo De Martis lanzó una falta directa que permitió a Luiz lucirse con un estirada. Y un minuto después, el capitán argentino -Matías Satas- conectaba un cabezazo que se iba por alto.

En el 26’, Güner lanzaba una falta con fuerza, pero su disparo era repelido por el meta rival. Era la antesala al primero de los suyos. En el 28’, Satas sí conectaba con el balón y su remate besaba la red. Se adelantaba Argentina. Con un tanto a favor, los locales seguían ejecutando el plan establecido. El balón circulaba y las ocasiones se sucedían. Sus rivales se instalaban en una defensa de cinco. Y llegó el segundo argentino en el 33’: De Martis aprovecho un balón colgado desde la defensa, controló con el pecho y remachó a bocajarro. Un gol de ‘9’ puro.

Torneo físicamente exigente

Los dos equipos enfilaron vestuarios con un 2-0 a favor de Argentina. El resultado era justo, visto lo visto sobre el verde. Ambos preparadores retocaron con algunos cambios sus onces en vestuarios. La tónica general no cambiaba. Poco a poco, los locales comenzaron a encimar al combinado ADH a través del toque. Los brasileños apostaban por salir a la contra, pero no conectaban el último pase que podía convertir cualquier intento en una ocasión clara. El discurrir del envite no variaba, aunque el juego bajaba en revoluciones. El COTIF es un torneo exigente en el terreno físico y el paso de las jornadas se nota.

Tulian se sacaba un disparo envenenado en el 69’, que el arquero brasileño Luiz volvía a despejar. Ayer realizó varias intervenciones de mérito. En el 73’ su compañero Mateuszim se precipitó en una contra cuando enfilaba el área, en una de las mejores ocasiones para los suyos.

Instantes después, Tomás Parmo -con el 10 argentino a la espalda, un dorsal que pesa- se deshizo de todos los contrarios que se encontró y lanzó un chut cruzado que entró por la base del poste. Argentina cimentaba su ventaja. Y seguía apostando por mandar en el juego. Y seguían lloviendo ocasiones. El partido finalizó sin grandes sobresaltos. Argentina suma 9 puntos y acaba como líder en el grupo B. Pleno de victorias. Camino inmaculado.

Ficha técnica:

S. N. Argentina:

12- Alain Gómez. (1. Jose A. Castelau, 66’)

2-Fernando Closter. (4. Misael Zalazar, 41’)

6- Matías Satas. (7. Felipe Pujol, 41’)

8-Jerónimo Gómez. (11. Ramiro Tulian, 66’)

9-Thomas de Martis. (3. Escobar, 58’)

13- Thiago Yañez.

14- Santiago Silvera.

15-Alejandro Tello. (18. Ramiro Scandolo, 41’)

16- Joaquín Salas.

21- Facundo V. Jankoski (19. Cordero, 38’)

22- Armando Güner. (10. Tomás Parmo, 66’)

S. ADH Brasil:

12- Luiz.

2- Nunes. (15. Samuel, 58’)

3- Jhonathan.

4- Rivaldo.

5- Brian.

7- Enzo.

8- Marcelo,

11- Alex Noguera. (10. Lincoln, 66’)

14- Fortin.

17- Ferreira (21. Mateuszim, 58’)

20- Elessandro. (16. PH, 41’)

Goles: Satas (1-0), 27’; De Martis (2-0), 34’; Parmo (3-0), 74’

Árbitro: Gustavo Lázaro. Asistido por Andrés García y Santiago León. Amonestó a Brian (21’), Marcelo (77’) y Nunes (80’), en el conjunto brasileño.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 3.000 personas. Sexta jornada del COTIF.