El Barça se 'carga' a Ter Stegen

El fichaje de Joan García por el Barça auguró un conflicto con Ter Stegen que, desde que el guardameta anunció que estará tres meses de baja a vistas a una operación en la espalda, se encuentra, a día de hoy, en su punto más caliente.

La actitud del portero alemán no ha gustado nada en las profundidades del FC Barcelona por los siguientes motivos, apuntados por el Diario AS: no hay un parte médico del conjunto culé, el plazo de lesión que anuncia sin el consentimiento del Barça es justo un mes antes de lo establecido por LaLiga para inscribir futbolistas con tal de cubrir bajas y consideran que es un movimiento estratégico del guardameta para entorpecer tanto la inscripción de Joan García como su salida, que aliviaría las arcas de la maltrecha economía del Camp Nou.

Desde el FC Barcelona consideran que Ter Stegen ha actuado de malas maneras y de forma egoísta. Todo empezó cuando, en una fase determinante de la temporada, el alemán pidió de forma sistemática la titularidad para sorpresa tanto de la dirección deportiva como de la plantilla, al tratarse de uno de los líderes y personas más queridas del vestuario. Sin embargo, su actitud tendrá consecuencias. Y más, después de que su gesto ponga en peligro la inscripción de Joan García, petición expresa de Hansi Flick.

Tal y como apuntó también el diario AS, el Barça le retirará la capitanía a Ter Stegen al considerar que no es la persona más idónea ni para representar a la plantilla ni para entablar conversaciones tanto con Deco como con Laporta. De esta manera, el FC Barcelona espera con ansia el mercado de invierno para desprenderse de Ter Stegen... Mientras trata de ingeniárselas para inscribir a sus incorporaciones.