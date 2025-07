Sergio Postigo defiende el proyecto del Mirandés: "No es un paso atrás"

Sergio Postigo nunca olvidará su paso por el Levante ni cómo, a base de liderazgo, entrega, sacrificio y pundonor, se convirtió en una leyenda defendiendo los colores del conjunto de Orriols. Su gol contra el Oviedo para subir a Primera División lo elevó a los cielos de la historia granota, pero el madrileño no pudo repetir la gesta después de que el club no ampliase su contrato en el verano de 2024. El Ciutat de València lamentó que su capitán no fuese uno de los integrantes de la plantilla que ascendió en Burgos, pero el fútbol le regaló a Postigo una temporada histórica dentro del universo del balompié español de la mano del Mirandés.

Acompañado de Alessio Lisci, entrenador que después de la temporada 24/25 dio el salto a Primera División de la mano de Osasuna y del que se guarda un grato recuerdo en el Levante tras su paso por la cantera y posterior salto al primer equipo, el Mirandés de Sergio Postigo se quedó a una eliminatoria de estrenarse en la élite del fútbol español, pero no por ello el central considera que sea un equipo intrascendente en la categoría ni que tenga poco cartel. Es más, el defensor defendió el proyecto jabato en los micrófonos de Radio Marca.

"Ojalá hace 15 años hubiera tenido la oportunidad de venir a este Mirandés", afirmó con rotundidad Postigo antes de añadir que "parece que venir aquí es dar un paso atrás, pero en realidad es prepararse para dar tres hacia adelante". Aunque el proyecto del Mirandés suponga una renovación constante de jugadores, ya que se alimenta de futbolistas cedidos y agentes libres a los cuales se les ofrece contratos cortos que se amplían o no en función del rendimiento, el defensor madrileño está convencido de que el objetivo es "formar un equipo competitivo, que los jugadores aprovechen el año y el Mirandés siga otro año más en el fútbol profesional".