Terremoto Vinicius: renovación rota y Arabia sigue acechando

El ‘terremoto Vinicius’ parece no tener fin. Cuando todo se encamina hacia su renovación con el Real Madrid, el guion da un giro y apunta a salir del Santiago Bernabéu. Así lleva varios meses el brasileño mareando con su futuro, incierto cuanto menos, que nunca termina de vislumbrarse. El último episodio está relacionado con una ampliación de contrato (termina en 2027) que apunta a estar rota, después de que el atacante, según apuntó la Cadena SER, haya cambiado las condiciones salariales en el último momento y exigido la cantidad de dinero que cobra Kylian Mbappé: más de 25 millones de euros al año que el Madrid no está dispuesto a ofrecerle al considerar que la presentada por el brasileño es justa.

Nadie se atreve a predecir la decisión de un Vinicius que no para de cambiar de opinión. El ‘7’ defiende que quiere hacer historia vestido de blanco, pero su irregular temporada, rozando en más de un tramo el insuficiente, lo coloca en el foco. Y más, después de que su actitud arrogante y chulesca le apartase en el último momento de la carrera por el Balón de Oro que terminó ganando Rodri Hernández.

No obstante, a Vinicius, caprichoso como pocos jugadores en el mundo, siempre le quedará Arabia. En Oriente Medio se siguen frotando las manos por Vinicius, a pesar de que no existen noticias procedentes de la Saudi Pro League desde diciembre. Sin embargo, están atentos a cómo se desarrollan unas negociaciones para renovar que, en caso de estallar, provocarían no solo un terremoto en el Santiago Bernabéu, sino también una oportunidad para que Arabia Saudí ataque su fichaje. Hace meses se hablaron de 300 millones de traspaso. Y por esas cifras se moverán.