Chivas decide no renovar a Chicharito por sus declaraciones machistas

Tras un desafortunado mensaje hablando sobre las mujeres, en primera instancia, su club ha tomado partida, puesto que no comparten para nada el mensaje trasladado por su delantero y entienden que es dañino por los valores que quiere transmitir el club. Por ello, desde el club mexicano han emprendido diferentes acciones.

Chivas responde contundente

La primera ha sido comunicarle que no tendrá renovación de contrato cuando finalice, aunque tenía la opción de una temporada más, la institución ha decidido no ejecutar esa cláusula. Tras el torneo Apertura 2025, Chicharito Hernández ya no continuará como jugador del CD Guadalajara. A esto se le debe sumar que ha sido apartado del primer equipo hasta nuevo aviso, así como la suspensión de unos bonos que se habían acordado entre club y jugador.

La Liga MX toma acciones

En cuanto a la Liga Mexicana, tendrá que asistir a un curso de género impartido por la Liga MX Femenil como reprimenda por sus comentarios sobre el papel de la mujer. También le imponen una multa económica por parte de la Liga MX.

'Chicharito' Hernández: "Cambiaría mis 17 goles con ganar la sexta MLS" / X

La FIFA, la sanción más severa

Hace poco más de un año, cuando le preguntaron sobre si querría jugar el Mundial 2026, Chicharito respondió que “dependerá de muchos factores, pero mi respuesta es sí”. Para mala suerte suya, la Federación Mexicana de Fútbol lo ha excluido de toda campaña promocional para el Mundial, aunque eso sí, la FIFA no le ha retirado su condición de embajador oficial del Mundial, puesto que consideran que sus declaraciones están amparadas por su libertad de expresión.

Javier Chicharito, con LA Galaxy / SD

PUMA romperá su patrocinio

Así como la marca PUMA, con la que tenía el jugador un contrato de exclusividad, se habría visto afectado también por sus comentarios, puesto que varios medios locales afirman que la marca no renovará el contrato de patrocinio exclusivo que mantiene con el jugador.