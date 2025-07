Continúa la guerra entre ter Stegen y el Barcelona

Marc-André ter Stegen anunció hace unos días que pasaría por el quirófano y estaría de vuelta en unos tres meses, algo que no agradó al club. Desde el Barcelona se cree que el tiempo de recuperación del portero alemán es mayor al anunciado por el jugador, lo que permitiría al club inscribir en LaLiga a Joan García.

El portero revelación de LaLiga 24/25, Joan García, fichó hace unas semanas por el Barcelona procedente del Espanyol; a cambio de los 25 millones de euros que fijaba su cláusula. Sin embargo, Laporta y su equipo siguen con complicaciones en cuanto a la inscripción de sus jugadores se refiere; a causa de los problemas con el Fair Play que arrastra el club desde el verano de 2021. Ahora, con la posible baja de larga duración de ter Stegen, se dibuja un escenario en el que el Barça podría ocupar el 80% de la ficha salarial del portero para inscribir al joven meta catalán.

Joan García / EFE

Precedentes

Algo parecido sucedió la temporada pasada, cuando LaLiga certificó que Christensen estaría de baja cuatro meses o más; por lo que el equipo ‘culer’ pudo inscribir en la plantilla a Dani Olmo. Y lo cierto es que debe de ser la propia comisión médica de la competición la que certifique y se asegure del tiempo que estará un jugador fuera de los terrenos de juego. No basta con el comunicado el club y, mucho menos, con lo que diga el propio futbolista damnificado a través de sus redes sociales.

Dani Olmo. / EFE

Este ha sido el caso de ter Stegen, que ha iniciado una pequeña guerra con el Barcelona. El portero, empujado a la rampa de salida desde la contratación de Joan García, ve como desde los despachos se deja de confiar en él y cree que se busca solventar el problema de las inscripciones a costa de sus problemas en la espalda. El meta de Mönchengladbach vio amenazada su continuidad y lanzó un comunicado en sus redes sociales, en el que anunciaba una intervención quirúrgica en la espalda y que estaría fuera durante unos tres meses.

Tira y afloja

En el escrito del portero se afirma haber consultado al “equipo médico del FC Barcelona y expertos externos”, aunque desde el club no parecen estar muy de acuerdo con la postura del jugador. Primeramente, desde dentro del Barcelona este anuncio habría causado malestar al no estar coordinado con los servicios médicos del conjunto catalán. Además, desde el Camp Nou saben que el plazo de recuperación que establece Marc-André no beneficia en absoluto a la situación que atraviesa el club.

Desde el Barcelona todavía no se ha hecho ningún comunicado oficial en relación con los problemas de espalda de ter Stegen y el tiempo que le tendrá apartado. Simplemente se han limitado a reproducir el mismo mensaje que lanzó el cancerbero, eliminando del mismo los plazos que se asumían y con los que el club no está de acuerdo. No obstante, fuentes cercanas al club aseguran que el tiempo de baja será de entre cuatro y cinco meses para el capitán ‘culer’, al que consideran de “muy optimista” en el diagnóstico.

Ter Stegen estira durante el calentamiento / EFE

Intervención e interrogantes

Todo hace pensar que ter Stegen quiere asegurar como sea su continuidad en el equipo de Flick, no salir en este mercado y pelear por la titularidad tan pronto como sea posible. Aunque tendrá que estar unos meses de baja -falta saber cuántos- . De momento, lo único cierto es que la operación en la espalda ha sido realizada por la doctora Amélie Léglise, bajo la supervisión de los servicios médicos del club y en el Sports Clinic Bordeaux Merignac, en Burdeos. Ahora, tanto ter Stegen como el Barcelona están a la espera de lo que determinen los servicios médicos y la comisión médica de LaLiga. Dicha decisión podría desbloquear -o no- automáticamente la inscripción de Joan García.