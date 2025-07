El ULearn se impone en los penaltis al Inter Xàtiva y es finalista del COTIF Cañamás Naranja

Ulearn y Levante UD disputarán este miércoles 30 de julio la final del COTIF Cañamás Femenino. Las primeras lograron el pase tras vencer en los penaltis al Inter Xàtiva.

La crónica

Los primeros compases de la cita discurrieron con ambas escuadras analizando al rival. Las defensas se imponían a los ataques en cada jugada. Los balones volaban, no había espacio para el toque. No había un once dominante.

Un centro raso de Asensi en el 11’ que se fue envenenando fue la primera ocasión de importancia. El Ulearn golpeaba antes que su rival de la Costera. Las locales, de uniforme celeste, asomaban más en ataque. Los dos equipos, conscientes de que estaba en juego el pase a la final, apostaban por contemporizar. Querían ser pacientes y esperar su oportunidad.

El intercambio de golpes era intenso, pero los balones se perdían por alto o en el mediocampo. Las porteras se mostraban seguras en los pocas ocasiones en las que las delanteras llegaban a sus dominios. Era un partido que se iba a decidir por un detalle.

No se hicieron cambios tras el paso por vestuarios. En el 40’ Rosa Arce disparaba en el área, pero el balón se iba por fuera. Tal y como ocurrió en la primera mitad, el conjunto local inquietaba antes. Un minuto después, Maite -9 del ULearn- se llevaba la primera amarilla por una dura entrada.

El partido entraba en su recta final. Y los preparadores realizaban los primeros retoques. Eran conscientes de que un partido de este tipo se podía decidir en una jugada aislada. Rosa Arce se mostraba como la jugadora más participativa en el ataque del ULearn.

En el 65’ la setabense María Moncho protagonizaba una escapada de peligro y su tiro cruzado era despejado por Campillo. Volvía a entrar como repulsivo en el Inter Xàtiva y había protagonizado la mejor de las suyas hasta el momento.

En el 67’, una falta lejana puso en aprietos a la guardameta del Inter Tamara, que se hizo con el balón con algún apuro.

El finalista se decidió en los penaltis

El marcador no se movió durante el tiempo reglamentario. La segunda finalista del COTIF se iba a conocer tras la tanda de penaltis. Y las jugadoras del ULearn tuvieron más acierto que su rival. Peque anotó el último penalti. Este miércoles jugarán contra el Levante UD por el título del COTIF Cañamás Femenino.