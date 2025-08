Joanne Wissa pide salir del Brentford

Tras amenazar con no volver a jugar en el Brentford si no se le dejaba salir al Newcastle, Wissa ha vuelto a aparecer entrenando junto al resto de sus compañeros que regresaron de jugar en Portugal. Mientras tanto su futuro sigue en el aire y su descontento no hace más que incrementar tras la negativa a dar luz verde al traspaso del atacante congoleño al conjunto de las 'Urracas'.

Yoane Wissa en un partido con el Brentford / SPORT

Un Brentford que de vender a su estrella Wissa, estaría perdiendo a uno de sus jugadores más importantes en el esquema de Thomas Frank, sumándose así a las ya ventas de Bryan Mbeumo, Christian Norgaard y Mark Flekken. Es por ello que el conjunto de las 'abejas' no está muy por la labor de dejarle marchar, ya que al técnico danés le encantaría poder volver a contar con sus servicios la temporada que viene y así intentar volver a sacar el gran rendimiento que dio el jugador la pasada campaña, en la que anotó 20 goles y repartió 5 asistencias en 39 partidos disputados.

Una situación que deja al Newcastle con dos opciones, esperar al delantero congoleño, cosa que no entraba en sus planes, ya que la intención del club era cerrar su fichaje lo más rápido posible, o decantarse por el delantero serbio Benjamin Sesko para cerrar cuanto antes al recambio del ariete sueco Alexander Isak, que todo hace indicar que acabará recalando en el Liverpool.