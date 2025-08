Lucas Paquetá, absuelto de los cargos por apuestas

Lucas Paquetá ha sido absuelto hoy de los cargos por supuestas infracciones de apuestas con los que le había acusado la FA (Asociación Inglesa de Fútbol). Desde que el escándalo se hiciera público hace más de dos años, las especulaciones sobre el futuro del jugador pasaban por perderse temporadas o incluso recibir una sanción de por vida. Sin embargo, la resolución de una Comisión Reguladora independiente ha declarado inocente al brasileño.

Reacciones de los protagonistas

El West Ham, club con el que tiene contrato hasta 2027, ha anunciado el desenlace del caso de forma oficial, alegando que siempre se mantuvieron del lado de su futbolista con la confianza de que no fuera culpable. El vicepresidente, Karren Brady, ha dicho lo siguiente en el comunicado publicado en la página web del equipo: "Nos complace que Lucas haya sido absuelto. Ha mantenido su inocencia desde el principio, y como club, lo hemos apoyado firmemente durante todo el proceso. A pesar de la enorme presión sobre él, Lucas ha rendido semana tras semana para el Club, dándolo todo".

En el mismo escrito que ha hecho público el West Ham, se incluyen unas declaraciones del internacional brasileño explicando la situación desde su perspectiva: "Desde el primer día de esta investigación he mantenido mi inocencia ante estas gravísimas acusaciones. Quiero expresar mi agradecimiento a Dios y mis ganas de volver a jugar al fútbol con una sonrisa. A mi esposa, que nunca me soltó la mano, al West Ham United, a la afición que siempre me animó, y a mi familia, amigos y al equipo legal que me han apoyado: gracias por todo".

Paquetá celebra un gol / West Ham United

Su rendimiento como 'hammer'

Desde que llegó al conjunto de la Premier League en 2022, cuando pagaron 43 millones de euros al Olympique de Lyon, el centrocampista de 27 años se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Durante sus tres temporadas en el equipo inglés, Paquetá acumula un total de 120 encuentros, logrando anotar 18 goles y repartir 14 asistencias. En lo colectivo, el canterano del Flamengo logró levantar la Conference League con el West Ham, primer título europeo del club en este siglo. Su buen rendimiento le llevó a sonar para equipos importantes como el Manchester City de Guardiola, aunque su salida no se terminó por dar.