Pellegrini aparta a Borja Iglesias: Corberán insiste al Valencia

Borja Iglesias está cada vez más lejos del Real Betis. Aunque ha sido incluido en la gira de pretemporada por Inglaterra, el delantero gallego no ha jugado ni un solo minuto con la camiseta verdiblanca en lo que va de preparación para la temporada, una señal clara de que no entra en los planes de Manuel Pellegrini. Su salida parece inminente, aunque el club andaluz no está dispuesto a regalarlo y solo lo dejará marchar si llega una oferta que satisfaga al club ‘heliopolitano’.

El equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios es el Celta de Vigo, donde ya jugó cedido la pasada temporada. El club celeste presentó una primera oferta de 1,5 millones de euros que fue rechazada por el Betis, que exige al menos tres millones más bonus por el traspaso del delantero de 32 años. En su etapa en Balaídos, Borja firmó una notable campaña con 11 goles y tres asistencias, siendo una pieza clave para que el Celta lograra clasificarse a la Europa League. Incluso anotó un hat-trick al FC Barcelona.

Corberán insiste en su fichaje

Pero el Celta no es el único interesado. Según ha podido saber SUPER, Carlos Corberán ha solicitado expresamente su fichaje al Valencia CF. El técnico valenciano considera a Borja un perfil ideal para reforzar el ataque por su experiencia y perfil de delantero. El técnico está apretando al CEO de Fútbol Ron Gourlay y al Director Deportivo Miguel Ángel Corona para que el delantero refuerce el debilitado ataque del equipo. No quiere que se le escape.

Borja Iglesias marcándole un gol al FC Barcelona en la 24/25. / EFE

Por su parte, el Valencia CF sigue pendiente de cerrar refuerzos. Corberán ha pedido al menos seis fichajes: dos delanteros, dos centrocampistas, un extremo, un central (si no continúa Cömert) y un lateral derecho. Hasta el momento, las únicas incorporaciones han sido Julen Agirrezabala (cedido por el Athletic Club), Dani Raba (agente libre) y José Copete (procedente del Mallorca).