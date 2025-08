Chelsea insiste en Garnacho: el argentino, prioridad para los 'blues'

El Chelsea no se rinde en su intento de fichar a Alejandro Garnacho. Según informa el periodista Fabrizio Romano, el club inglés sigue muy interesado en el extremo del Manchester United y valora presentar una oferta formal antes de que termine el mes de agosto. La operación, que ya se planteó durante el mercado de invierno, ha vuelto a cobrar fuerza en las últimas semanas.

El internacional argentino es uno de los objetivos que la directiva del Chelsea considera estratégicos de cara al futuro del equipo. A pesar de su juventud, Garnacho ha demostrado un gran potencial en Old Trafford, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos.

El Chelsea confía en convencer al jugador

El Chelsea espera que Garnacho les tenga como prioridad frente a otras propuestas del extranjero. Aunque todavía no hay una negociación avanzada, el conjunto ‘blue’ sigue trabajando en la sombra para presentar una oferta convincente tanto al jugador como al Manchester United.

El club londinense considera que Garnacho encajaría perfectamente en el perfil joven y dinámico que está construyendo en su plantilla. La competencia por su fichaje será intensa, pero en Stamford Bridge creen que el proyecto deportivo y la confianza en el argentino pueden ser claves para cerrar la operación.

Garnacho se lamenta de una ocasión fallida / EFE

Interés desde hace meses

El interés del Chelsea por Garnacho no es nuevo. Ya en enero, durante la ventana invernal, se barajó la posibilidad de un movimiento, aunque finalmente no se concretó. Desde entonces, el seguimiento ha sido constante. El futbolista, por su parte, no ha tomado todavía una decisión definitiva sobre su futuro, aunque se espera que lo haga una vez finalice la gira de pretemporada con el United.

Mientras tanto, en Londres siguen atentos y listos para actuar. Garnacho se ha convertido en una prioridad en la hoja de ruta del Chelsea.