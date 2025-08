La promotora de la Superliga, en peligro de disolución al acumular unas pérdidas de 5,5 millones en 2024

A22 Sports Management, la empresa promotora de la Superliga, sufrió unas pérdidas de 5,5 millones de euros en el ejercicio 2024, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Unos números rojos que disparan la deuda, ya que el año anterior las pérdidas fueron de poco más de 200.000 euros. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2024 el desequilibrio patrimonial ascendía a 5,2 millones de euros en negativo, lo que según la Ley de Sociedades de Capital es motivo de causa de disolución.

Dos accionistas: Laghari y Hann

Sin embargo, la compañía, cuyo director general es el alemán Bernd Reichart, ha salido al paso de las informaciones para negar este último extremo de la disolución, asegurando que las pérdidas son fruto de la inversión en la plataforma audiovisual Unify, presentada en diciembre del 2024. Plataforma en la que está previsto que se vean los partidos de fútbol de la nueva competición sin coste, pero con publicidad o por un precio asequible. Los dos accionistas de A22 Sports Management, al 50%, son la sociedad Anel Capital SL, propiedad del banquero Anas Laghari, ahora mismo la mano derecha de Florentino Pérez, y John Carl Hahn, quien ha pasado por Morgan Stanley y el fondo Providence. A lo que se sumaría el dinero inicial invertido por los 12 clubs fundadores.

A22 insiste que mantiene conversaciones con los equipos fundadores en 2021 de la Superliga, salvo el Inter. Además, insisten en que la compañía está en negociaciones con la UEFA para "crear la Superliga bajo el paraguas de la UEFA". El mismo Joan Laporta, presidente del Barça, confirmaba estos movimientos hace unos días: "Empezaron diciendo que la Superliga no existía y han pasado a entablar conversaciones. Estamos progresando".

Dos sociedades más

Alrededor de la Superliga nacieron dos sociedades más. European Superleague Company, que absorbió la demanda a UEFA y FIFA, y European Superleague Marketing, que se dedica a la explotación comercial del torneo. De la primera, dada de alta en 2021, no se conocen cuentas a día de hoy. La segunda, sin actividad reseñable en 2024 no tiene trabajadores ni ingresos. La sentencia judicial de diciembre del 2023 del Tribunal de Justicia de la UE donde se advertía a la FIFA y la UEFA de su situación de "abuso" en el fútbol se tomó como un triunfo por parte de la promotora. De hecho, después de la sentencia, la Superliga presentó la plataforma Unify junto al enésimo cambio en el formato de competición, y en diciembre solicitó formalmente por carta la aprobación oficial del torneo a la UEFA. Esto ha provocado que se abriese un diálogo entre A22 y UEFA que, de momento, no ha cristalizado en nada, aunque desde la promotora muestren optimismo.

Suscríbete para seguir leyendo