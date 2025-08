Amorim: “Quiero entrenar al United durante veinte años”

Rúben Amorim ha hablado claro. Tras un primer año para el olvido al mando del Manchester United, terminando en una decepcionante 15.ª posición en Premier League, el técnico portugués no pierde ni la fe ni la ambición: “Quiero entrenar al United durante veinte años”, declaró en una entrevista para The Telegraph.

Amorim, durante un partido del Manchester United / EFE

El legado de Sir Alex Ferguson

Desde Sir Alex Ferguson, que estuvo al frente de los diablos rojos durante 26 temporadas, los últimos entrenadores que han pasado por Old Trafford como Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solksjaer no han durado más de dos años en el cargo. Sin embargo, Amorim quiere romper esta "maldición". El técnico portugués dice que ese es su objetivo y que de verdad cree que lo puede conseguir. "Creo firmemente en eso; es mi objetivo. Sé que la temporada pasada agoté todo el crédito, ahora solo queda seguir adelante".

El entrenador de los mancunianos aseguró tener claro su núcleo de líderes dentro del vestuario. "Ahora tendremos un nuevo grupo de líderes". "Estará formado por Bruno (Fernandes), Lisandro (Martínez), Harry Maguire, Diogo Dalot, Tom Heaton y Noussair Mazraoui", aclaró el luso.

Final de la Europa League: Tottenham Hotspur - Manchester United. / Manu Fernandez / AP

Dejar huella en Old Trafford

El ex del Sporting de Portugal, conocido por su apuesta por el juego valiente y el talento joven, asumió el reto de reconstruir a un United en ruinas. Y aunque el arranque ha sido accidentado, no baja los brazos: “Tengo claro lo que quiero construir. Esto no va de resultados inmediatos, sino de dejar una huella”.