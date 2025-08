Mariano Díaz encuentra una vía de escape tras un año sin equipo

El Alavés tiene nuevo delantero a falta de confirmación oficial, que espera ser anunciado mañana lunes. Mariano Díaz, exdelantero del Real Madrid, se convertirá en nuevo futbolista babazorro tras completar el periodo de prueba sobre el que aterrizó en las instalaciones de Mendizorroza.

A sus 32 años, el atacante hispano-dominicano ha convencido a la dirección deportiva vitoriana y a Eduardo Coudet, después de haber participado y marcado goles durante la pretemporada alavesista. Marcó dos goles ante el Castellón, pero su compromiso y rendimiento en los entrenamientos le han llevado a firmar un contrato tras un largo periodo como agente libre.

Mariano acabó contrato con el Sevilla en 2024 y, desde entonces, no ha experimentado ninguna aventura futbolística. Sin embargo, ha seguido siendo convocado por República Dominicana, donde no ha perdido el olfato goleador. Ahora el Alavés no solo adquiere sus servicios, sino que apuesta por Mariano a pesar de tener ya 32 años: firmará un contrato de dos temporadas, hasta 2027.

De esta manera, Mariano encuentra una vía de escape a su carrera en Primera División y de la mano del Alavés, que esta temporada volverá a pelear por conseguir la permanencia tras un año en el que, por momentos, se complicó, pero que lograron alcanzarla prácticamente sobre la bocina.