El Barça cierra la gira con un Rashford que busca su redención

Joan Garcia ha sido titular en los dos partidos de la gira y Marcus Rashford ha sido suplente en ambos. El exportero del Espanyol fue fichado como “una oportunidad de mercado” pero se ha convertido en el número uno en su puesto; el exdelantero del Manchester United era una necesidad del equipo, en la categoría de secundario. Y su estatus no ha cambiado.

Puede cambiar en el tercer y último amistoso de la gira de este lunes (13 h.) ante el Daegu FC, y tal vez en el Gamper del próximo domingo frente al Como, en la cita anual que funde la presentación con el ensayo futbolístico. No habrá más fichajes en la plantilla y sólo se producirá algún traspaso para aligerarla. Iñigo Martínez (fatiga física) y Fermín López (por un golpe en la rodilla) no jugarán.

Rashford charla con los periodistas de la gira en Seúl. / Valentí Enrich / SPO

El limbo de los no inscritos

Rashford aceptó su condición de recambio que le anticiparon para venir al Barça. Hansi Flick respeta las jerarquías y no alberga ningún motivo para quitar del once inicial a Lamine Yamal, Lewandowski ni Raphinha, los componentes de la delantera más goleadora de Europa.

El nuevo tiene asimilado que no está en condiciones de exigir. Supo que el Barça negociaba con Nico Williams, y que tanteó a Luis Díaz, operaciones que han fracasado por un motivo semejante, derivado de la coyuntura económica del club. Carece de suficiente masa salarial. Aún no la ha recuperado con las ventas y las cesiones concretadas, tampoco con los nuevos contratos, como el firmado con la República Democrática del Congo. Rashford está, de momento, en el limbo de los no inscritos, acompañado de Garcia y los renovados Wojciech Szczesny y Gerard Martín.

“No estoy preocupado por eso. Es algo que el club debe resolver y confío en que lo hará. Yo estoy centrado en entrenar y en estar preparado para el inicio de la competición”, explicó en Seúl. Bastante tiene el futbolista con la atención que debe prestar en el campo de entrenamiento para atormentar a Flick en el momento de elegir.

No solo compite Rashford con los tres titulares. También con Ferran Torres, un futbolista que recuperó todo el crédito la pasada campaña, y con Roony Bardghji, el tercero de los nuevos. Por no citar a los juveniles del filial, que parten desde más lejos.

Rashford, al fondo, en un acto promocional en Seúl con De Jong, Balde y Gavi. / Valentí Enrich / SPO

"Puedo jugar en diferentes posiciones, marcar goles desde todas las zonas del campo”, comentó Rashford para traspasar el marco mental que le sitúa como recambio de Raphinha en la banda izquierda -el déficit que se le achacaba al equipo por las escasas prestaciones de Ansu Fati- y reivindicándose como potencial delantero centro. Sin desdeñar, por supuesto, el coto exclusivo que parece de Lamine Yamal.

Inmerso en el declive 'red'

En el Camp Nou busca Rashford, 27 años, 9 temporadas en el United, internacional con dos Eurocopas y dos Mundiales disputados, el lugar de su redención futbolística. Joven y viejo ídolo en Old Trafford durante el declive iniciado por el club inglés, acabó cayendo en desgracia por el empobrecimiento de su rendimiento y el enriquecimiento de su ficha, la más alta de la entidad. Eric ten Hag gestionó su comportamiento conflictivo, y Rúben Amorim, el último técnico que le trató, no quiso ni intentarlo.

Rashford celebra uno de los goles del Barça en el primer amistoso frente al Vissel Kobe. / Valentí Enrich / SPO

Media temporada cedido en el Aston Villa (cuatro goles y cinco asistencias en 17 partidos) acaso hayan servido a Rashford para que el Barça le tendiera la mano con la ambición de disfrutar del delantero que fue. Quizá se sepa afortunado al disponer de esta oportunidad desde el jueves pasado, cuando coincidió con Jesse Lingaard, excompañero suyo en el United durante seis temporadas. Lingaard (32 años) está fuera del circuito occidental jugando con el FC Seúl.

"Cien goles"

“Ya sabía antes de venir que había grandes jugadores aquí, que la calidad es muy alta”, dijo el delantero, que anda descubriendo los secretos de un equipo que rompió todas las (grises) expectativas de la campaña anterior, con la conquista de tres títulos.

Rashford dispara con la izquierda en el amistoso frente al Seúl. / Valentí Enrich / SPO

“Ojalá podamos mejorar la temporada pasada añadiendo la Champions”, explicaba. En el Barça tiene un año para cumplir ese segundo sueño futbolístico después de haber llegado a ser futbolista del United, el club de su vida.

Trabajo, solidaridad, esfuerzo, intensidad… todo eso le ha pedido Flick para incrustarse en el asombroso Barça. Y goles, lo que se espera de cualquier delantero. “Cien goles”, respondió cuando le pidieron a Rashford una cifra para esta temporada. Con la mitad basta.

Suscríbete para seguir leyendo