Desvelan el sueldo millonario de Del Nido Carrasco en el Sevilla

El Sevilla FC culminó una temporada de fracaso. Un mal rendimiento que se viene extendiendo durante varias campañas y que, lejos de ir a mejor, cada año el Sevilla está terminando peor clasificado. Los fichajes de Víctor Orta no salieron como se esperaban y la afición ya se ha pasado a las protestas por la fuerza, como la que ocurrió tras la derrota ante el Celta.

Uno de las situaciones más tensas se vivieron cuando los de Joaquín Caparrós, entonces técnico, cayeron en Vigo después de enfrentarse a un Celta que jugó con más de media parte con un jugador menos, dando una imagen terrible y de equipo 'pequeño', además de complicarse y mucho la vida clasificatoriamente. Esa misma noche, los jugadores a su llegada a la Ciudad Deportiva del Sevilla fueron increpados, e incluso tuvieron que hacer noche en las instalaciones y que no pudieron salir por las protestas que estaban teniendo lugar fuera. Un grupo de aficionados incluso tiraron una valla de la Ciudad Deportiva y tuvieron que intervenir las autoridades.

Pancartas contra José María del Nido Carrasco en el Ramón Sánchez Pijuán. / EFE

¿Cuánto cobra Del Nido Carrasco?

La situación es muy tensa y los directivos del club están en el punto de mira. Sobre todo Del Nido Carrasco, presidente de la entidad. De hecho, Radio Marca publicaba el sueldo del presidente, 1 millón de euros anuales, una buena razón para no dejar el cargo que ostenta. Un 'kilo' de razones para no abandonar su puesto, pese al gran descontento social, que lleva tiempo siendo insostenible. Las protestas en el Pizjuán son ya un habitual, y la deriva del equipo lo que está haciendo no es más que acrecentar el descontento de una afición hastiada. Mientras, Del Nido senior, sigue intentando recuperar el club de las garras de su hijo.