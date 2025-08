La Premier League se vuelve "loca": Larsen, 75 millones

Los precios desorbitados de la Premier League ya no sorprenden, aunque todavia hay equipos que parecen querer hacerlos. La negativa de Alexsandr Isak de seguir en el Newcastle ha generado la necesidad a "las aguilas" de firmar a un delantero. Larsen ha sido el primer nombre en aparecer en los planes del conjunto inglés. Los Wolves consicientes de la necesidad del Newcastle han tasado al dselantero en 75 millones de euros.

Rendimiento Jørgen Strand Larsen

El ex delantero del Celta es un gran jugador y lo ha demostrado esta temporada, pero no vale el dinero que están solicitando por él. Larsen ha marcado 14 goles en Premier League, numeros ha destacar jugando en el equipo que ha quedado 16º. Los Wolves no tienen necesidad de vender al jugador y al comparar con las ventas de otros jugadores ponen un precio "acorde al mercado".

Jørgen Strand Larsen, jugador del Wolverhampton / Instagram

¿Por qué son tan caros los "9"?

En Inglaterra fichan caro, pero sobretodo son los delanteros los que acaban siendo los más sobrepagados. Lukaku, 113 millones, Ekitiké, 95 millones, Darwin, 85 millones, Hojlund, 84 millones o Cunha, 75 millones son algunos de los delanteros firmados estos años por equipos de la Premier League, gran parte de ellos han acabado demostrrando que no lo valian. El problema no son solo los clubes, sino que es la ausencia de delanteros en el mercado. Los equipos buscan reforzar su ataque y el catalogó de jugadores que se encuentran en el mercado es escaso, por ello acaban gastando más dinero de lo que deberian.