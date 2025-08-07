4 españoles entre los candidatos a ganar el trofeo Kopa

El fútbol español brilla con luz propia en la lista de nominados al Trofeo Kopa 2025, galardón que reconoce al mejor jugador menor de 21 años. Cuatro representantes nacionales, tres hombres y una mujer, figuran entre los seleccionados para este prestigioso reconocimiento: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Vicky López.

Lamine Yamal / EFE

En la categoría masculina, la presencia de Lamine Yamal vuelve a acaparar los focos. El joven extremo del FC Barcelona, que ya ganó el trofeo en 2024, parte como principal favorito para revalidarlo tras una temporada estelar tanto en su club como con la selección española absoluta. Su desparpajo, visión de juego y desequilibrio lo han consolidado como una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Junto a él, destaca Pau Cubarsí, compañero de equipo y una de las revelaciones del año en la defensa culé. Su madurez y solidez a pesar de su corta edad lo han convertido en una pieza clave para Xavi Hernández. Por su parte, Dean Huijsen, hispano-neerlandés cedido en la Roma por la Juventus, también ha sido incluido gracias a su gran progresión como central.

Presentación Dean Huijsen con el Real Madrid / Real Madrid

En la categoría femenina, la joven Vicky López representa al fútbol español entre las mejores promesas del mundo. La centrocampista del Barça ha tenido un crecimiento notable y ha demostrado una gran personalidad sobre el terreno de juego, consolidándose como una figura del futuro tanto en su club como en la selección sub-20.

Vicky López, durante un partido con la selección española. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Además de la lista Kopa, también se han anunciado los candidatos al premio Lev Yashin al mejor portero del año, entre los que figuran nombres destacados como Alisson, Bono, Mike Maignan, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martínez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer.