Grealish podría entrar en la operación para fichar a Lucas Paquetá

El Manchester City ha vuelto a poner en su radar a Lucas Paquetá, mediocampista del West Ham, después de que se resolviera el caso de presuntas apuestas que lo mantenía alejado de cualquier gran movimiento. El combinado citizen de la Premier League valora presentar una oferta de 50 millones de libras por el internacional brasileño, al que ya quisieron fichar en 2023.

Grealish anotó el sexto y último tanto de Inglaterra ante Irán / EFE

La operación, sin embargo, no se limitaría a una simple transferencia en efectivo. En el Etihad se plantean la posibilidad de incluir a Jack Grealish como parte del acuerdo, con el objetivo de reducir el coste total de la operación y facilitar la llegada de Paquetá a Mánchester.

Paquetá, un viejo anhelo de Guardiola

El técnico Pep Guardiola siempre ha valorado el talento de Paquetá, un futbolista con visión de juego, personalidad y capacidad para adaptarse a varios roles ofensivos. En el verano de 2023, el brasileño estuvo muy cerca de convertirse en jugador del City, pero el proceso legal en su contra por supuestas infracciones relacionadas con apuestas deportivas frenó las negociaciones en seco.

Lucas Paquetá está acusado de forzar amarillas para ganar dinero mediante apuestas. / EFE

Ahora, con el asunto cerrado y su situación limpia, el centrocampista vuelve a ser una prioridad para los ‘citizens’, que quieren reforzar su plantilla con jugadores que puedan aportar creatividad y control en la medular. A sus 27 años, Paquetá vive un momento de madurez futbolística que encaja perfectamente con los estándares del vigente campeón de Europa.

Grealish, ¿moneda de cambio?

Uno de los nombres que podría desbloquear la operación es el de Jack Grealish. El extremo inglés no ha terminado de consolidarse como indiscutible en el esquema de Guardiola, y su protagonismo ha disminuido en los últimos meses debido a las lesiones y la fuerte competencia interna.

Grealish durante un encuentro con el Manchester City / MANCHESTER CITY

Por ello, desde el club no verían con malos ojos utilizarlo como parte de pago en una posible operación con el West Ham. La idea sería abaratar el fichaje de Paquetá y, al mismo tiempo, ofrecer a los ‘Hammers’ un futbolista contrastado en la Premier que pueda relanzar su carrera con más minutos y responsabilidad.

Con la ventana de fichajes todavía abierta y el City dispuesto a ajustar su plantilla, el futuro de ambos jugadores podría estar ligado en una operación estratégica que volvería a sacudir el mercado inglés.