El Liverpool, atento a Barcola

El vigente campeón de la Premier League continúa apuntalando un ataque que se antoja uno de los más peligrosos del panorama europeo. Sin embargo, parece que todavía echan de menos una pieza importante en la parcela de ataque que, ante lo estancada que se encuentra la negociación con Alexander Isak, puede completar Bradley Barcola.

Bradley Barcola, futbolista del PSG / Paris Saint-Germain

El Liverpool está protagonizando uno de los mercados más agitados del verano, no solo por cantidad de movimientos sino por calidad también. Las millonarias altas de Wirtz, Ekitiké, Frimpong y Kerkez se suman a las importantes bajas de Luis Díaz, Trent o Quansah. No obstante, la dirección deportiva sigue pensando en que hace falta una pieza de ataque que pueda ocupar el perfil izquierdo y tenga calidad para ser titular en todo un campeón de Inglaterra.

La opción preferida del club siempre fue Isak, un fichaje que cada vez se presupone más complicado debido a las altas pretensiones económicas que ha impuesto el Newcastle a los interesados. Además, el Liverpool también ha de estar atento al futuro más cercano de Darwin Núñez; un delantero que, precisamente, ocupa la demarcación que el cuadro de Anfield quiere reforzar. Su más que posible salida hacia el fútbol saudí puede abrir las puertas de par en par a que el Liverpool vuelva a ponerse manos a la obra en el mercado estival.

Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Desire Doue, Achraf Hakimi, París Saint-Germain / Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

Aparece entonces en la pizarra el nombre de Bradley Barcola, al que Liverpool lleva siguiendo de cerca desde hace un tiempo. El extremo francés del PSG contaba con minutos de calidad en el equipo de Luis Enrique hasta que llegó en invierno Kvaratskhelia; que se hizo con la banda izquierda del campeón de Europa. Además, la aparición de Désiré Doué también ha opacado el protagonismo de Barcola en el conjunto parisino.

Pero el PSG no tiene necesidad de vender, y Bradley Barcola todavía tiene tres años más de contrato; por lo que el Liverpool tendrá que rascarse el bolsillo si quiere hacerse con los servicios del atacante. Quizás, las pretensiones no llegan a los 140 millones de euros que pedía el Newcastle por Isak, pero Barcola no saldrá a cualquier precio de la capital francesa. El punto a favor: al jugador le gustaría ser importante en un equipo puntero en Europa.