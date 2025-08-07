Rodrygo, la alternativa del PSG si Barcola sale al Liverpool

El mercado de fichajes sigue generando movimientos entre los grandes clubes europeos, y uno de los nombres que empieza a sonar con fuerza es el de Rodrygo Goes. Según información del periodista Fabrizio Romano, el Paris Saint-Germain contempla al atacante del Real Madrid como una de sus principales opciones en caso de que Bradley Barcola abandone el equipo este verano.

Rodrygo se retira del entrenamiento con molestias en Valdebebas, / Javier Lizón / EFE

El joven extremo francés, de solo 22 años, ha despertado el interés del Liverpool, que busca reforzar su banda izquierda tras la salida de Luis Díaz al Bayern de Múnich. Sin embargo, desde París no se rinden fácilmente y ya trabajan en una oferta de renovación para intentar retener a Barcola, una de las grandes promesas del fútbol galo.

Rodrygo, en el radar del PSG… y del Liverpool

El perfil de Rodrygo gusta mucho en el Parque de los Príncipes. A sus 24 años, el brasileño ya ha demostrado en el Real Madrid que puede rendir tanto en la banda como en posiciones más centradas, y su experiencia en grandes noches europeas le da un valor añadido.

Rodrygo celebra un tanto con el Real Madrid / EFE

Aunque no se trata de una operación sencilla, el PSG no pierde de vista su situación. En caso de que el conjunto blanco acometa nuevos fichajes ofensivos, la competencia en la delantera madridista podría abrir una puerta de salida para Rodrygo, que busca continuidad y protagonismo.

Además, no es solo el PSG quien lo sigue de cerca. El Liverpool también valora seriamente su incorporación, ya que ve en él un recambio natural para Luis Díaz, recientemente traspasado al Bayern. Su velocidad, desequilibrio y capacidad de adaptación al juego inglés lo convierten en una pieza atractiva para el proyecto de Arne Slot.

Barcola duda… y el PSG ya contempla alternativas

Pese a haber sido uno de los jugadores más utilizados por Luis Enrique la pasada temporada, Barcola ha perdido peso en el esquema parisino en los últimos meses. La llegada de Kvaratskhelia en el mercado invernal, por 70 millones de euros, y la irrupción del joven Doué, elegido MVP de la final de la Champions League, han modificado la jerarquía ofensiva del equipo.

Hummels disputa el balón con Barcola / EFE

Este nuevo panorama ha generado dudas en el entorno del extremo francés, que ha frenado las negociaciones para renovar su contrato. Durante semanas, las conversaciones con el club estuvieron paralizadas, en un claro signo de que Barcola se encuentra en un periodo de reflexión sobre su futuro. Ante ese contexto, el PSG explora otras opciones de nivel, y el nombre de Rodrygo se posiciona como una de las más atractivas para cubrir una eventual salida.