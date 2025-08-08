Hampton confiesa su jugarreta a Cata Coll en la final de la Eurocopa

Hannah Hampton fue uno de los nombres propios de la Eurocopa por su capacidad decisiva en las tres tandas de penaltis que tuvo que superar Inglaterra para llevarse el título. La última, en la final contra España. La guardameta británica confesó en una entrevista en TalkSport la jugarreta que le hizo a Cata Coll, su homóloga, en esa tanda de penaltis.

“La portera española tenía una botella con las indicaciones sobre los penaltis, y cuando salió de la portería, cogí yo su botella y la lancé a la grada, donde estaba nuestra afición, la inglesa”, explicó entre risas. “Yo no me puse las indicaciones en la botella porque cualquiera podía hacer lo que hice yo. Si está allí… es como de todos. Así que me puse la chuleta en el brazo”. “Lancé su botella y, en su lugar, puse la mía, la sustituí”, añadió. “Y cuando Beth [Mead] fue a lanzar el penalti, la vi [a Cata] buscando su botella con las indicaciones y tuve que esforzarme para no reírme. No estaba allí, claro, no podía encontrarla”.

Ambas son candidatas a llevarse el primer Trofeo Yashin femenino de la historia del Balón de Oro, y ambas tienen motivos para ganarlo. Hampton fue clave en los penaltis, pero Cata también atajó dos: el de Mead —que tuvo que repetirse tras la revisión del VAR por haber golpeado el balón dos veces— y el de Williamson. Además, firmó una doble parada espectacular en el último minuto de las semifinales contra Alemania para salvar la prórroga.

Hampton parando un penalti / EFE

Por su parte, Hampton encajó ocho goles en el global de las semifinales de Champions… precisamente contra el Barça de Cata, que también estuvo soberbia tanto en las semifinales contra el Chelsea como en la final ante el Arsenal.