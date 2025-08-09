El exvalencianista Omar Alderete, en la mira de la Premier League

Omar Alderete vuelve a estar en el escaparate del fútbol europeo. El central paraguayo del Getafe, que suma cuatro temporadas en España con un nivel muy alto, ha despertado el interés de clubes de la Premier League. Según ha informado Marca, el defensor está siendo tentado nuevamente desde Inglaterra y las negociaciones podrían acelerarse en cuestión de días.

Alderete, cerca de dejar una millonada en la Premier League / SD

En las islas británicas no quieren perder tiempo. A pocos días del inicio de la competición, dos clubes se han colocado en la ‘pole’ para hacerse con sus servicios. Tal y como ha revelado Sky Sports, Sunderland y Crystal Palace han puesto sus ojos en Alderete, y este fin de semana podría ser decisivo para definir si se alcanzan acuerdos entre las partes.

De Mestalla a Getafe: su paso por el Valencia

Alderete llegó a España en la temporada 2021-22 para reforzar la defensa del Valencia CF. A las órdenes de José Bordalás, se convirtió en titular indiscutible y fue una pieza clave en la zaga que llevó al equipo a disputar la final de la Copa del Rey, donde fue subcampeón. Su buen rendimiento le abrió las puertas para seguir en LaLiga, aunque finalmente recaló en el Getafe, donde ha mantenido un nivel competitivo muy alto.

Alderete - Valencia (2021-2022) / SD

Un presente que puede cambiar en días

En el Coliseum Alfonso Pérez se preparan para cualquier escenario. Alderete es uno de los jugadores más valorados por la afición azulona y su posible salida sería un golpe para la planificación deportiva de José Bordalás, que cuenta con él como líder defensivo.

La Premier League ofrece un escaparate y unas condiciones económicas difíciles de igualar, y tanto Sunderland como Crystal Palace confían en que el proyecto deportivo y el atractivo de jugar en Inglaterra seduzcan al central paraguayo. Si las conversaciones avanzan, el futuro de Omar Alderete podría decidirse antes incluso de que ruede el balón en la temporada 2025-26.