El internacional español Mateo Joseph ficha por el RCD Mallorca
El ariete llega cedido una temporada al Mallorca procedente del Leeds, tras una destacada temporada en Inglaterra que terminó con el ascenso del club a la Premier League
El RCD Mallorca ha hecho oficial la llegada de Mateo Joseph, delantero internacional español con la SUB-21, cedido por una temporada procedente del Leeds United. La operación se había adelantado hace unos días y finalmente se ha concretado justo antes del inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga.
Joseph, nacido en Santander, llega tras completar una temporada muy completa en Inglaterra, donde disputó 41 encuentros en la Championship. Durante ese tiempo, anotó tres goles y repartió cuatro asistencias, contribuyendo de manera decisiva para que el Leeds lograse el ascenso a la Premier League.
Una amistad que facilita su adaptación: Mateo Joseph y Pablo Torre
Una de las grandes particularidades de este fichaje es la estrecha relación que mantiene Mateo Joseph con Pablo Torre, actual jugador del Mallorca. Ambos futbolistas compartieron vestuario desde las categorías inferiores del Racing de Santander y continúan manteniendo una amistad sólida. Además, coincidieron en la selección española sub-21, reforzando aún más su vínculo. Esta relación personal fue un factor clave en la llegada de Joseph, quien en las semanas previas al anuncio oficial mantuvo intercambios de mensajes con Torre, generando ilusión en la afición bermellona por volver a verles juntos en el campo.
Un refuerzo clave para la delantera del Mallorca
Con la incorporación de Mateo Joseph, el Mallorca cuenta ahora con cuatro delanteros en su plantilla, a la espera de definir el futuro de Cyle Larin, quien podría salir del club en las próximas semanas. La llegada del joven atacante aporta profundidad y variedad al ataque, además de garantizar una solución inmediata en caso de que el delantero canadiense acabe dejando la entidad.
Este refuerzo también demuestra la apuesta del Mallorca por jugadores con proyección y experiencia internacional que conocen bien el fútbol español y europeo, algo fundamental para competir con garantías en una liga cada vez más exigente.
