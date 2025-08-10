Isco, 3 meses de baja por lesión

El Real Betis Balompié afronta un golpe inesperado en la recta final de su pretemporada. Isco Alarcón, uno de los pilares del equipo, sufrió una lesión en el último amistoso contra el Málaga CF que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

Según ha comunicado el club, las pruebas médicas han confirmado “una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo”. La entidad verdiblanca aclara que se trata de una lesión traumática “sin relación con el proceso previo”, ya superado por el jugador. Isco seguirá un tratamiento conservador y su regreso dependerá de la evolución, aunque las estimaciones iniciales apuntan a una baja de alrededor de tres meses.

El malagueño se une así a la lista de bajas sensibles del conjunto heliopolitano, que también sigue pendiente de la recuperación de Marc Roca y Ez Abde, Diego Llorente y Nelson Deossa. La lesión se produjo tras un lance fortuito del encuentro, obligándole a abandonar el terreno de juego visiblemente dolorido.

André Almeida, pugnando por un balón con Isco / EFE

Isco no llega al inicio de LaLiga

La noticia supone un contratiempo importante para el Betis a pocos días del inicio de LaLiga 2025/26, en un calendario exigente y con el desafío añadido de las competiciones europeas. Pellegrini deberá ahora reconfigurar su centro del campo para suplir la ausencia de un futbolista clave en la creación de juego y en la conexión ofensiva del equipo.

Con el parte médico confirmado, el club y la afición se centran en apoyar la recuperación de Isco, cuyo retorno no se espera antes del mes de noviembre si se cumplen los plazos previstos.